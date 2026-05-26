新會商會中學校長疑辱罵女保安登星媒頭版　涉旅巴違泊起衝突

上周五（22日）網上流傳一段影片，指屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方。



事件登上當地報章頭版，報道透露更多細節，涉事交流團等人正準備前往餐館用膳，但旅遊巴違規停於路口雙黃線上，導致不少開車前來接小朋友放學的家長全堵在路上；報道又訪問一名涉事女保安，她指當時並不知道李卓興是校長，也聽不懂對方的罵人內容。



屯門新會商會中學校長李卓興。（學校YouTube頻道圖片)

涉事旅巴違規停雙黃線 車長疑有「前科」

事件獲新加坡《海峽時報》報道，更成《新明日報》頭版內容。據《新明日報》報道，事件發生於本月22日下午5時許，地點位於新加坡裕廊戰備軍協俱樂部的入口處。其中一名涉事女保安接受訪問時表示，當天正值幼稚園放學時間，有許多家長前來接小孩回家，而該輛旅遊巴司機可能覺得車身太長，不願駛進，便直接將車違規停在路口雙黃線上，導致人們全都堵塞在路上。

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

交流團正準備前赴餐廳用膳

女保安說，該名旅遊巴司機早有「前科」，她當時禮貌地請司機將旅遊巴駛進入口處，但對方不聽。於是她擋著車門，不讓車上的人下車，但車上一名男子衝過來罵她，與她爭吵。

隨後雙方僵持不下，旅遊巴司機才將車往前開，讓車上的師生下車。女保安表示，當時並不知道對方是校長，也聽不懂對方的罵人內容。

亦有附近餐館的員工透露，該交流團一行約40人，包括學生、導遊及教職員。當時看到校長在外面罵人，還有幾名老師在旁勸阻。員工又指，旅遊巴司機違泊在先，保安只是盡本分工作，而該名校長入店用餐後情緒已回復正常。

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡研學團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方，事件登上當地報章頭版。（《新明日報》網頁截圖）

新加坡保安協會：行為令人震驚 剝奪工作應有尊嚴

新加坡保安協會會長吳靖華接受訪問時表示，協會已與涉事的保安機構取得聯繫。他認為影片中所展現的行為「令人震驚」，此等衝突嚴重剝奪了保安人員工作時應有的尊嚴。