小一統一派位結果6.3揭盅　86.2%獲派首三志願　按年升6.5百分點

小一統一派位結果下周三公布，本年度有16,345名兒童參加小一統一派位，獲派首三志願學校的共有14,093人，即86.2%，按年升6.5個百分點；連同自行分配學位獲派首三個志願的學童計算，整體滿意率為93.6%，亦較去年升3.6個百分點。



小一統一派位結果下周三公布，今年有86.2%學童獲派首三志願，按年升6.5百分點。(資料圖片)

教育局將於下星期三及四（六月三及四日）通知家長2026年度小一統一派位結果。家長可透過以下方式得知派位結果：

(i) 已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月3日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果；

(ii) 家長如在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，亦會於6月3日透過電話短訊得知統一派位結果；及

(iii) 家長亦將收到香港郵政透過「本地郵政速遞」於6月3及4日派遞，印有統一派位結果的《小一註冊證》。如派遞時無人收件，香港郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定的郵政局領取上述郵件。

教育局提醒，家長須於6月9日（星期二）或10日（星期三）的學校辦公時間內，到獲派學校辦理註冊手續。若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校負責註冊的人員聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。