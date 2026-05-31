非常父母申訴女兒被瑞典政府監管　當局：情況嚴重才會申請監護令

對於4歲女童Lily目前由瑞典政府保護，已回港的港人父母曾先生及關小姐在社交平台開設專頁「Save Lily」，呼籲瑞典當局立即執行遣返令，讓Lily回港與父母團聚。《香港01》曾就事件向瑞典林雪坪（Linköping）政府查詢，獲書面回覆表示基於保護兒童利益原則，未能就個別案件發表評論。該政府指，協助兒童前有評估措施，當中包括與兒童、照顧者及周遭其他關鍵人物的訪問。評估後會根據情況提供自願性措施，包括家庭支援及心理諮詢等。



瑞典政府又指，當情況嚴重到兒童需要進一步保護，且自願性服務已不足以防止兒童的健康或身心發展受影響時，當局會向法庭申請監護令保護兒童。



曾先生與關小姐印發傳單在街上派發。（黃學潤攝）

關小姐認為，Lily遭瑞典社福局帶走前的生活照，已證明受到適當的照顧。（黃學潤攝）

瑞典法庭文件：Lily在香港擁有居留權 應由香港社署照顧

涉事女童Lily的父母曾先生和關小姐向《香港01》稱，女兒Lily 2023年12月被瑞典林雪坪社福局申請監護令至今，現時正於當地寄養家庭生活。曾先生與關小姐曾多次要求接回或探望Lily，惟不成功。

他們在「Save Lily」專頁聲稱瑞典移民局已發出女兒Lily的遣返令。根據該專頁公開的法庭文件，當中列出當地移民局認為Lily是中國公民，並在香港擁有居留權，應交由香港社署照顧，使其免受父母影響。

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

英國法庭文件披露：瑞典當局指Lily在任何情況都不宜與父母同行

不過，翻查「Save Lily」Facebook專頁另一份英國法庭文件，林雪坪當局2024年曾向英國法庭遞交報告指，若移民局決定將lily遣返回中國或香港，林雪坪社福局認為相關行程有風險。

林雪坪當局又曾向移民局指出，Lily在任何情況下都無法與其監護人（父母）同行。如果需要引渡，Lily必須與陌生人相處。鑑於Lily曾與公眾隔離，且無與其他人接觸，社福局擔心相關行程或對Lily造成影響。

社福局文件顯示Lily已在寄養家庭生活2年 由寄養家庭任指定監護人

另外，專頁又曾公開另一林雪坪社福局文件顯示，當局於今年5月8日申請指定寄養家庭為Lily的專門指定監護人，而lily已在該家庭生活兩年。

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

瑞典當局：自願性質措施未能解決問題 才向法院申請監護令

《香港01》就事件向瑞典林雪坪政府查詢，獲書面回覆表示，由於需要保護兒童利益，不能就個別案件發表評論。

不過，當地政府表示，當社會服務部門收到資訊或擔憂某個兒童可能處於危險之中時，為確保該兒童需否支援，會啟動評估程序，包括向兒童、照顧者及周遭其他關鍵人物訪問。多數情況下，相關評估程序會與家庭協商。如有必要，也會聯繫幼兒園、學校、兒童保健中心或警察局等單位，以了解兒童的實際情況。

評估及分析完成後，相關部門在有需要時會提供自願性介入措施，包括家庭支援、心理諮商，或將兒童安置在另一個家庭或住宿機構中。

若情況嚴重，自願性質措施未能解決問題，又或照顧者拒絕接受支援時，社會服務部門可以根據《LVU》（Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga）提供照顧和保護，即向法院申請監護令。

當地政府強調，只有當情況嚴重到兒童需要進一步保護，且自願性服務已不足以防止兒童的健康或身心發展受到影響時，才會向法院申請監護令。相關行動判斷基於對兒童狀況的整體了解，包括缺乏照顧、家庭環境中存在風險，或者兒童自身行為問題導致的危險情況。

曾先生及關小姐在社交媒體開設「Save Lily」專頁。（黃學潤攝）