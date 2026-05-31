非常父母現身要求瑞典送回4歲女Lily　法律判決反揭2人毀女兒成長

網上社交平台一個名為「Save Lily」的專頁，近日備受網民關注。該專頁由一對居於英國多年港人情侶曾先生與關小姐所開設，內容提到兩人於2023年底在瑞典非法居留期間，當時約兩歲的次女Lily，被瑞典社福局強制帶走看管，從此與父母分隔，他們回港後向入境處求助。



Lily與一個月大就夭折的姐姐，都是關小姐於芬蘭自行在家分娩。二人日前接受《香港01》訪問時聲稱，芬蘭政府以Lily屬於港人身份為由，拒絕接受辦理其出生登記，因此一直沒有出生證明；而瑞典社福局指控二人未為Lily辦理出生登記，又以疏忽照顧為由，拒絕解除Lily的監護令。



但瑞典法律文件顯示，由於曾先生與關小姐刻意躲避瑞典當局，過着四處漂泊的生活，導致Lily長期與社會隔絕，因此法庭認為父母未能創造安全和穩定的生活環境，未能滿足其需求，也剝奪她作為兒童應享有的社會資源。



目前Lily屬於歐洲無證兒童處境，並無出生證明文件可供證明。本港入境處發言人表示，該處在接獲相關求助後，已透過外交部駐香港特派員公署及中國駐瑞典大使館了解情況，並已按相關當事人意願提供適切意見及可行的協助。



曾先生與關小姐呼籲當局立即執行遣返令，讓Lily來港與家人同聚。（黃學潤攝）

曾先生與關小姐印發傳單在街上派發。（黃學潤攝）

關小姐認為，Lily遭瑞典社福局帶走前的生活照，已證明受到適當的照顧。（黃學潤攝）

網上申訴4歲女遭瑞典政府監管 當地法院對父母照顧能力存疑

居於英國多年曾先生與關小姐聲稱在芬蘭誕下女兒Lily，在2023年12月轉到瑞典生活期間，Lily被當地政府人員帶走看管，交由寄養家庭照顧，至今仍維持監護令，禁止二人接觸Lily。他們圖透過社交媒體專頁曝光度爭取Lily遣返回港。

惟他們在專頁上發布的英國法庭文件，揭示家庭的往事引起嚴重爭議。持有BNO（即英國國民海外護照）入境英國的曾先生，在2024年曾向英國政府為Lily申請遣返令，該法庭文件引述瑞典林雪坪（Linköping）行政院的提交的報告，指出二人早年因涉嫌疏忽照顧導致長女死亡，遭芬蘭政府通緝及起訴，Lily被帶走照顧時僅穿着睡衣，身體骯髒，並患有嚴重濕疹和牙齒嚴重受損，對他們照顧能力存有疑慮，因而決定接管Lily。

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

網民取得法律判決書 斥乏照顧小童能力 反籲瑞典當局切勿遣返Lily

其後有網民向瑞典有關當局查詢，取得一份法律判決書。內文指，Lily在芬蘭及瑞典沒有出生登記證明，由於曾先生與關小姐刻意躲避瑞典當局，過着四處漂泊的生活，導致她長期與社會隔絕，因此法庭認為父母未能創造安全和穩定的生活環境，未能滿足其需求，也剝奪她作為兒童應享有的社會資源。

大批網民得悉他們過去經歷後，留言質疑二人並非合格的家長，缺乏照顧小童的能力，更呼籲瑞典當局切勿遣返Lily回港。

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

芬蘭自行分娩誕下長女 一個月大夭折 被控過失殺人後獲撤控

曾先生與關小姐目前在港，暫居深水埗區房屋；二人年約40歳，聲稱各自擁有物理治療師及教師的專業資格，二人日前便現身向《香港01》講述事件的來龍去脈。

綜合二人所述，他們沒有婚姻關係，早於10多年前相識並發展至親密夥伴關係，其後曾先生到芬蘭一所大學進修，關小姐陪同到當地，期間懷孕並在居所自行分娩誕下長女。惟長女出生後一個月發生狀況，自稱曾修讀護理課程的曾先生報稱當時採用嬰兒復蘇法無果，救護員到場亦展開救援，但長女最終搶救無效，兩人當時曾因此被芬蘭警方控告涉嫌疏忽照顧及過失殺人。不過關小姐報稱長女屬自然夭折死亡，二人其後獲撤控。

曾先生及關小姐在社交媒體開設「Save Lily」專頁。（黃學潤攝）

自行分娩誕下次女Lily 聲稱芬蘭指屬港人身份 拒發出世紙

後來，關小姐再度懷孕，於2021年10月在芬蘭的居所自行分娩誕下次女Lily。她表示，當地政府以Lily屬於港人身份為由，拒絕接受辦理其出生登記，所以女兒並無當地出世紙，後來他們一家三口離開芬蘭，遷往瑞典。

轉至瑞典邊境生活 3人暫居貨車時被警方發現數萬元歐羅 涉「洗黑錢」被捕

他們續稱，當時兩人取走芬蘭銀行戶口內數萬元歐羅（即約數十萬港元），在瑞典的邊境地區生活，由於沒有居留身份，一家三口曾在不同旅館輾轉停留。至2023年12月某日，瑞典警方在他們暫居的貨車上發現該筆現款，由於金額大，當地警方根據防洗錢程序，以涉嫌「洗黑錢」將二人分別單獨囚禁，同行的Lily則交由瑞典林雪坪社福局看管。

稱瑞典社福局指控二人未為Lily辦出生登記 以疏忽照顧為由保留監護令

據他們所稱，瑞典警方調查3日未有發現犯罪證據，決定不提出起訴，遂將二人轉交瑞典移民局拘留，惟社福局指控二人未為Lily辦理出生登記，又以疏忽照顧為由，沒有解除Lily的監護令，從此Lily與父母分隔，連祖父母也不能見面。

曾先生說︰「就算我哋係衰嘅父母，唔緊要嘅，香港政府定斷佢嘅命運，而唔係一個香港人無端端變咗瑞典人，冇得學佢文化同語言，剝削佢文化權利係唔公平。」（黃學潤攝）

關小姐誕下的3名兒女全都採用母乳餵哺。（黃學潤攝）

曾先生與關小姐的幼小Danny同樣在家中誕生。（黃學潤攝）

瑞典行政院以Lily背景不明為由維持監護令

由於二人在瑞典沒有居留身份，至2024年3月，關小姐稱與曾先生自行購機票離開瑞典，惟當局仍維持Lily的監護令，禁止接走，其後他們向法院上訴，但關小姐聲稱被當局以「已離境」為由拒絕受理。

關小姐稱瑞典移民局當時確認Lily為中國公民及香港永久居民，理應返回香港與家人團聚，但瑞典林雪坪行政院以Lily背景不明為由，維持監護令。

關小姐表示，二人回港後曾向香港入境處求助，並在網上開設「Save Lily」專頁，呼籲瑞典當局執行遣返令，讓Lily回港與家人同聚，冀能引起社會各界關注。二人在專頁上不僅公開與Lily在瑞典的生活照，並上載了不少法庭文件。

關小姐強調Danny的眼白沒有發黃，胃口沒有問題，因此絕非網民所指的患有黃疸病。（黃學潤攝）

訪問過後，曾先生與關小姐準備帶Danny到游泳池玩樂。（歐陽德浩攝）

關小姐形容伴侶曾先生是「廿四孝老豆」，惟他們以DNA資料敏感為由，拒向入境處提交兒幼子血緣證明。（黃學潤攝）

法庭文件顯示曾向英國法院申請要求瑞典當局移交女兒Lily至英國

其專頁公開的一份法庭文件，為關小姐與曾先生於2024年就次女Lily被瑞典當局下達監護令，曾向英格蘭地方當局尋求協助，冀透過英國法院申請要求瑞典當局移交女兒Lily至英國。文件中提到早年疏忽照顧長女的檢控，芬蘭檢控部門通過一連串調查後，在去年10月撤銷控罪，而長女的死因判定為心臟病及腦膜炎。

不滿法院只單方面信納社福局陳述 斥Lily身體狀況遭誇大

曾先生及關小姐稱，該瑞典判決書的指控全部失實，包括在瑞典涉嫌偷錢及「洗黑錢」罪名、Lily出生後不配合芬蘭當局辦理出生登記，瑞典社福局接管Lily時拒絕提供家庭資訊、Lily獲安置時非常骯髒及身體狀況不佳，以及拒絕與Lily視像探親等。

他們解釋，當地法院只單方面信納社福局的陳述，沒有傳召首先接觸Lily的警方作為證人，也沒有提供任何醫學或心理報告，縱使瑞典移民局2024年5月30日向Lily發出遣返令，認為長遠而言讓Lily回到原籍國更能符合利益，但瑞典社福局沒有執行遣返令，反而繼續透過寄養家庭看管Lily。

關小姐表示，每對父母的照顧能力，都有各自的強項及弱項，而濕疹在香港並不罕見，小朋友蛀牙也是常態，強調Lily遭瑞典社福局帶走前的生活照，可證明瑞典社福局誇大Lily的皮膚及牙齒狀況。

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

父︰過去曾修讀護理課程 母：自然分娩並非坊間想像中的危險

對於有網民批評他們自然分娩及不接種疫苗，對小孩不負責任，曾先生稱過去曾修讀護理課程，能每日監察孕婦的生命表徵，而關小姐認為只要確保養胎及做好分娩準備，自然分娩並非坊間想像中的危險，反而無過度的醫療干預，更可自行選用喜歡的體位生育。另外二人因宗教信仰的緣故，不接受包括打針等侵入性治療，並認為疫苗具有副作用。

曾先生表示，Lily回到香港後享有完善的保護兒童法例，縱使二人如外界想像的具有危險性，政府將會安排社工跟進。

稱入境處拒向Lily發出特區護照 計劃向特首辦及議員求助

為了盡快讓Lily回港與家人團聚，曾先生與關小姐周三（27日）已向民建聯深水埗區議員張德偉求助，並持續與香港入境處及中國大使館聯絡。他們又稱，由於瑞典移民局已向Lily發出遣返令，認為目前最大的難關是入境處以沒有出世紙為由，拒向Lily發出香港特區護照，因此正計劃向特首辦及其他議員求助。