今日新聞8分鐘｜街頭鬧分手　女方開車拖跌男子｜K11店員嘲客窮

清水灣私家車自炒撞山坡 司機一度昏迷乘客輕傷 2人送院治理

清水灣發生車禍。消息稱，今日（31日）凌晨3時許，數輛車輛沿大坳門路「遊車河」駛向清水灣二灘，駛至一個彎位時，其中一輛私家車懷疑「自炒」撞向山坡，32歲陳姓男司機骨折和頸臉受傷，一度陷入昏迷，33歲張姓男乘客手腳和頸部受傷，同行車友報案求助，兩名傷者在場接受治理，陳男隨後回復清醒，他們由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。

深水埗士多貓店長險被擄 店主及時截獲 警拘49歲漢｜有片

深水埗發生偷貓案。網上流傳一段影片，顯示本周五（29日）下午4時許，一名身穿黑色短袖上衣和黑色短褲男子經過一間地舖，突然彎腰靠近門口，相信正和一隻貓店長嬉戲，隨後抱貓離開，過程大約半分鐘，店內一名身穿白色背心的男子見狀立即衝出截停，黑衣男放手後，貓店長立即跑回店內，背心男將黑衣男拉回店舖，影片便結束。

有片｜中環男女街頭爭執 女方開車拖跌男子後被搶軚 警拘兩人

今（31日）晨6時許，中環皇后大道中疑發生情侶爭執事件。《香港01》接獲讀者提供多段影片，可見2男1女在私家車旁邊爭吵，期間女子企圖駕車離開，兩男嘗試阻止，惟女子強行踩油開車，導致其中一名黑衫男子被拖行重摔地上，場面驚險。期間女子曾向白衫男說：「我哋分X咗手喇，我唔X愛你啊！」

警方接報到場調查車上1男1女，二人酒精呼氣測試後超標，同涉「醉酒駕駛」被捕，而該名女子另涉「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時無第三者保險」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」等多宗罪。

有片︱深圳K11商舖店員涉歧視 諷客人窮逛：服務的是上帝不是窮X

近日深圳K11購物中心一間商舖爆出歧視風波，該商家工作人員態度極其傲慢，當眾譏諷進店光顧的顧客，並高調叫囂：「K11是為上帝服務的，不是服務你們這類沒錢的窮X！」呵斥顧客只是｢窮逛｣（沒錢硬逛的意思）。

據悉，該工作人員為深圳K11 ECOAST南館的「行星系統」（Planetary System）的店員。5月31日，涉事商戶用母公司山西極峰科技有限責任公司發表聲明回應，指辱駡顧客的店員屬門店第三方合作公司派遣，事後已開除並拉入企業所有門店的錄用黑名單，另外對於被辱駡的顧客，公司已誠懇道歉並商談補償方案。

非常父母申訴女兒被瑞典監管 瑞政府覆01：情況嚴重才會申監護令

對於4歲女童Lily目前由瑞典政府保護，已回港的港人父母曾先生及關小姐在社交平台開設專頁「Save Lily」，呼籲瑞典當局立即執行遣返令，讓Lily回港與父母團聚。《香港01》曾就事件向瑞典林雪坪（Linköping）政府查詢，獲書面回覆表示基於保護兒童利益原則，未能就個別案件發表評論。該政府指，協助兒童前有評估措施，當中包括與兒童、照顧者及周遭其他關鍵人物的訪問。評估後會根據情況提供自願性措施，包括家庭支援及心理諮詢等。

瑞典政府又指，當情況嚴重到兒童需要進一步保護，且自願性服務已不足以防止兒童的健康或身心發展受影響時，當局會向法庭申請監護令保護兒童。

北區家庭門診引入智慧藥庫 增機器人搬運及尋貨 減輪候取藥時間

醫管局近年積極引入高科技設施，有家庭醫學綜合中心藥劑部引入智慧藥庫系統，使用機械人取代以往以人手補貨及上架藥物，可釋放藥劑部職員取貨人手及增加取藥準繩度之餘，亦可減少病人等候取藥的時間。

醫管局總藥劑師崔俊明表示，未來只要有合適的地方，包括需重建或發展中的家庭醫學門診都會引入有關系統。