隔4個月錄零無源頭個案　梁子超：疫情未穩　放寬措施要6周零確診

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-25 14:25

本港今日（3月25日）無源頭不明個案，本報翻查紀錄，對上一次錄得零源頭不明個案是11月16日，相隔了4個多月。不過有專家表示社區仍未斬斷隱性傳播鏈，首先要觀察兩星期後才有明確的下降趨勢，之後一個月都無本地個案，第四波才算結束，屆時才可較有空間放寬更多社交距離措施，否則一有個案便會引起超級傳播，重犯「歌舞群組」及「健身室群組」的錯誤。

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今日沒有源頭不明個案，上一次已經是去年的11月16日。呼吸系統專科醫生梁子超認為，單日沒有源頭不明個案不算疫情受控，「咁多隱性傳播，發現唔到7成個案，就算28日兩個潛伏期無源頭不明個案，對疫情受控都係存疑」，今日零無源頭個案只是開始建立疫情下降軌，需要兩周才能有明顯的緩和趨勢，再過一個月都無本地個案，才算殲滅病毒，「（大家）急都急唔嚟」。

至於放寬措施，梁子超指出去年10月25日至31日其實只有兩宗無源頭個案，社交距離措施逐步放鬆，之後遇到「歌舞群組」隨即瞬間爆發，要放寬措施都至少兩周後都無本地個案，大型聚集如：演唱會、宗教聚會等必定要繼續禁止；卡拉OK及酒吧等未能穩妥戴口罩，要確保空氣流通達標，以及不能再只靠「安心出行」，要用更強的追蹤方法，包括要求到訪者留下姓名及電話號碼，一旦有爆發都可以即時聯絡隔離，「追得遲半步都大件事，散出社區時間短先唔會引起大型爆發，『安心出行』唔係追蹤軟件，大爆發追唔到」。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延長▼

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被問到會否引起私隱問題，梁子超認為若有關條件可換取業界復業，相信該行業都會配合，而到訪人士都是「願者上釣」，「願意就去囉，（有關行業）唔係必須服務，可以選擇」。