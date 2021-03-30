學生食肆內以電筒射警長　官指無造成大傷害　判240小時社服令

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-30 17:58

一名24歲男子涉嫌去年在西九龍中心美食廣場內的食肆「空姐牛肉飯」拍攝便衣警，用電筒強光照射一名警長令他眼睛不適，感到痛楚。裁判官認為被告事發前放慢腳步接近警長，光線在警長臉上停留過，可見其有意圖襲擊，並非剛巧，裁定他一項普通襲擊罪成。案件今（30日）在西九龍法院判刑，裁判官指被告以電筒照射警長的時間短，警長沒有嚴重傷勢，判處被告240個小時社會服務令。

被告何梓洋（24歲，學生），被指於2020年1月14日在深水埗西九龍中心美食廣場內，襲擊一名偵緝警長李智健。經審訊後被裁定一項普通襲擊罪成。

被告並無阻止警員執行職務

裁判官黃士翔判刑時表示，受襲警長非正在執行職務，但他明顯因其身份而受傷。他指，被告犯案時不是為了阻止警員執行職務，也不是身處示威現場附近。他表示，如沒有當時的拘捕行動，亦不會鼓動在場人士進行針對警方的行為。裁判官不認為因事主是警員，就要判被告即時監禁。

照射時間短 傷勢不嚴重

他指出，被告以電筒照射警長的時間短暫，警長沒有嚴重傷勢。他考慮被告過去沒有案底，感化報告提到指他有悔意，判處被告240個小時社會服務令。辯方曾建議判處中等時數社會服務令，惟裁判官認為刑罰不足，沒有接納。

案件編號：WKCC2595/2020