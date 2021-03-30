裁判法院供傳媒查閱的控罪書　警員及更多涉被告資料突被刪走

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-30 21:19

多間裁判法院今(30日)在未有作任何公布情況下，在可供記者查閱的新控罪書文件上，突有更多資料被刪走，除包括涉及新案被告的個人資料外，連負責調查警員的資料也全被遮蓋，《香港01》正向司法機構查詢有關安排，現正待回覆。

裁判法院一向有讓傳媒查閱新案控罪書的資料，控罪書上亦有涉案被告人的個人資料，包括其身份證號碼，職業及地址等，法院職員向來都會把涉及被告個人資料的部份遮蓋，例如把身份證號碼，有時亦有部份地址劃走，才會發放予傳媒。

案件主管資料被刪改為警察

然而，今日在多個裁判法院可借閱的新控罪書中，發現更多涉及被告的個人資料被劃走，負責調查案件的警員資料亦全遭塗蓋，資料包括負責案件的主管人員名字、職級和警區等，旁邊則用手寫有「警察」。

多個裁判法院均有類同情況

記者今在西九龍、九龍城及多個裁判法院，均發現有類似情形，記者向職員詢問為何突然有所改變，職員表示文件是經內部人員處理。但高等法院及區域法院民事案件查冊服務，則未見有改動情況。《香港01》現正和向司法機構查詢有關安排。

過往只遮蓋部份資料

司法制度保持公開透明是保障司法公正的重要原則，裁判法院每天會向傳媒提供新案控罪書查閱，其用意有讓記者核實被告人的身份及了解控罪詳情，同時亦會公開負責調查的執法機構，及案件主管是誰等，該些文件只限記者在法院內指定範圍內閱覽。以往控罪書只塗去被告的身份證號碼，或部份地址，其餘資料均會盡量公開。

政府日前稱會以先訂立後審議形式，逐步禁止公眾查閱註冊公司董事地址，及身份證號碼等資料。但未有提及司法機構的資料，或法庭文件中涉及警方的資料會作任何改動。