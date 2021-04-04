財赤逾千億任志剛憂現結構性問題　建議政府另設公司填海造地

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-04 12:20

環球經濟疲弱，香港亦不能獨善其身，下一個財政年度錄得逾千億赤字預算。行政會議成員、金融管理局前行政總裁任志剛表示，雖然香港家底厚有近萬億元儲備，但憂慮香港一出現結構性財赤便難處理，警告政府要從速處理，亦獻計政府成立公司借貸填海造地，就毋須將費用計算入公共開支。

任志剛今早（4日）在商台節目《政好星期天》稱，香港家底非常豐厚，財政儲備近萬億元，能捱一段時間，較大的憂慮是財政結構問題，「香港好耐未見過經常開支大於經常收入，好少出現」，形容經常項目中有盈餘推行基建工程才是理想做法，當入不敷支就要減開支，增收入，但過程不容易，政府早前提出要增股票印花稅迴響已極大，相信加薪俸稅的影響更強。

他向政府獻計，當局要填海造地時可以成立一間特別的公司，撥備2000億元當資本，「（做法）係投資唔係使費，開支唔使出公共開支數，公司可以借錢『快快脆』填海造地，呢個方法可以減少政府總開支。」

股票市場應容許投資者以人民幣交易

另外，他再提出香港股票市場應容許投資者以人民幣交易，提到中國增長快，貨幣前景樂觀，不擔心會削弱港元地位，「香港750萬人貨幣係港元，係咪實事求是認為750萬人為14億（內地）人同外地金融交易作為交易單位。差好遠啵。」他認為要提升香港金融中心地位，就一定要供投資者貨幣選擇。

任志剛提醒市民，債務市場爆煲風險已經越來越大，例如是比特幣，政府要做好基本監管工作，確保不會爆煲；美國GameStop股價一周升幾倍，都要特別小心。