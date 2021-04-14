熱帶氣旋舒力基下周一增強為超強颱風　天文台料明起一連3日有雨

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-14 13:59

【熱帶氣旋舒力基】本港近日天氣炎熱，天文台指受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，明日（15日）起，本港將一連3日有雨，最快要到下周初天色才會好轉。 此外，熱帶氣旋舒力基料將移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。天文台預測，舒力基未來數天將橫過菲律賓以東海域，將於周六增強為颱風，並於下周一（19日）增強為超強颱風。根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）預測，舒力基將於下周一（19日）接近菲律賓，其後向日本方向移動。

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天氣轉涼市區最低23度 大帽山錄16.7度

繼周二（13日）本港錄得攝氏31.2度的今年高溫後，今日氣溫明顯回落及天陰，至少5區最低氣溫跌穿「2字頭」，包括北潭涌、大老山、大隴、昂坪及大帽山，其中大帽山錄得最低16.7度。

天文台於中午時份，在市區錄得攝氏26.4度，最低氣溫為攝氏23度。天文台預測，本港今日大致多雲，有一兩陣微雨。下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東風。天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在今、明兩日影響廣東沿岸地區，而一道低壓槽將於周五帶來不穩定天氣。天文台又預料，另一股乾燥的偏東氣流會在下週初抵達華南沿岸，該區天色將好轉。

明日最低氣溫攝氏22度

根據天文台天氣預報，明日本港最低氣溫將跌至攝氏22度，多雲及有一兩陣雨，而周五稍後雨勢較為頻密。天文台料，於下周日（18日）天色回復明朗，氣溫介乎攝氏21度至24度。

舒力基下周一增強為超強颱風

天文台指，在正午12時，熱帶風暴舒力基集結在雅蒲島之西南偏南約140公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。根據天文台預測路徑圖，舒力基將於周六增強為颱風，並於下周一（19日）增強為超強颱風。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）預測，舒力基將於下周一接近菲律賓，其後向日本方向移動。

▼ECMWF預測▼