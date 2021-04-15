訛稱有口罩賣騙12萬　男子求情稱部份錢用以打機　官斥貪婪囚18月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-15 17:53

去年年初新冠肺炎疫情嚴峻，坊間出現口罩搶購潮，一名25歲男子涉於網上訛稱有口罩售賣，但未有如期交收，利用前女友的銀行戶口騙取80人逾12萬元。他早前承認一項欺詐罪，在警誡下稱其中3萬元用作「打機」。他今（15日）於區域法院判刑，法官下令他須將近5萬元款項按比例賠償事主，又斥他趁市民對口罩需求急切，欺詐事主，行徑卑劣，貪婪兼不誠實，判被告監禁18個月。

被告郭梓軒（25歲）報稱倉務員，被指於2020年1月20日至31日於網上銷售平台Carousell訛稱有口罩出售，誘使80名事主向他支付逾12萬元，意圖欺詐並藉欺騙而導致該些人士蒙受不利。

斥被告貪婪不誠實

被告早前承認該項欺詐罪，辯方求情指被告原任職倉務員，前年12月被解僱，因沒有收入和積蓄，藉疫情肆虐犯案。法官林嘉欣今判刑時指本案屬典型網上詐騙案件，疫情初期口罩為當時必需品，被告趁市民對口罩需求龐大和急切，從而欺詐事主，林官斥責被告行徑卑劣，無疑是貪婪和不誠實的人。

被告過往有7個盜竊案底

被告有7宗盜竊罪的案底，惟林官不打算就其案底加刑。而被告和其前女友先前交出的1.4萬元及3.5萬元，即共4.9萬元須按比例還予事主。林官以監禁27個月為量刑起點，考慮到被告認罪，扣減三分一刑期，判處被判入獄18個月。

案件編號：DCCC911/2020