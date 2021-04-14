誤信FB廣告墮騙局　訂動森周邊產品及LEGO中伏　150苦主失15萬元

撰文： 朱雅霜 陳浩然 最後更新日期： 2021-04-14 07:00

多名Switch《動物森友會》fans上月透過Facebook推廣的廣告，接觸到一間聲稱提供日本代購的網店，被其有逾萬讚好及價錢相宜所吸引，訂購4月才推出的周邊商品，並以轉數快作交易，惟對方於上周五（4月9日）先向買家索取國際運費，後又指只可面交並要收取500元的面交保證金，網店被要求退款後隨即封鎖買家。除了《動物森友會》，亦有買方向該店購買LEGO中伏。苦主自上周五開設群組，發現最少150人受騙，有人被索取高達5000元保證金，涉款約15萬元，當中50人已報案。

梁先生（圖左）及蘇小姐於網店「Japan Online Shop」訂購《動物森友會》商品，惟其後被索取國際運費及面交保證金，要求退款後被對方封鎖，懷疑遇騙。（陳浩然攝）

苦主蘇小姐上月瀏覽Facebook時，看到一個有「贊助」字樣的付費廣告，是一間名為「Japan Online Shop」（下稱JOS）的網店代購任天堂Switch《集合啦！動物森友會》周邊商品，令她大感興趣，雙方透過Facebook PM直接訊息功能對話，並透過轉數快交易，涉款800餘元。及至上周五，JOS稱要收取300元國際運費，該筆運費在交易對話中未有提及，但在網店簡介有寫明，她仍感到奇怪，於是相約對方面交時，一併交國際運費，惟遭拒絕。她其後要求退款，JOS初時一口答應，但砌詞兩度拖延，其後更將她封鎖。

蘇其後發現在一些討論群組有人提供該店懷疑詐騙，「一定係呃人，因為唔係我一個！」她為了聯絡其他苦主，遂向曾在JOS帖文留言人士逐一PM，以尋找其他苦主，並在網上揭發事件。根據網上討論區苦主帖文，涉事網店及大量買家索取100至300元的國際運費，而面交保證金則索價500至5000元不等。

她於上周五便開設一個苦主Facebook群組，首日便有20日加入，短短5日已有285加入，扣除部分「花生友」，當中有150人為苦主並加入WhatsApp群組，涉及款項高達15萬元，當中50人已報警。她指，苦主年齡層由10多歲至約40歲不等，一名10多歲學生被騙600多元，但擔心被家人斥責而不敢報警。

另一名同樣訂購《動物森友會》周邊商品的苦主梁先生，同樣被Facebook廣告吸引，留言後JOS主動PM，他訂購4件商品，「價錢OK就買，估唔到會呃你」，連後來的國際運費，以轉數快轉帳約1000元予JOS。惟後來對方又以無法順豐寄貨，需專人派件，向他索取500元保證金並稱收貨時會一併退回保證金，他感到可疑，要求退款隨即被封鎖。

梁先生已就事件報案。惟他轉述警員稱，社交平台不會與警方合作，呼籲他們到可信任的平台購物、選擇面交及到實體店。梁指懷疑同一犯罪集團以相似手法賣過凍肉、酒等商品，他加入組織苦主群組，期望透過在網上公開網店惡行，減少受害者，「見到（廣告）『贊助』﹐以為係正常公司，但原來連Facebook都不可信，追唔到錢已慘，但之後唔可以再擴大受害範圍。」

除了遊戲周邊商品，亦有苦主購買LEGO積木遇騙。「FB廣告彈出嚟」，阿佳稱因為看到JOS代購日本積木，又是妻子喜歡的小熊維尼，價錢相宜遂心動，鑑於該專頁有逾萬人讚好，當中又有相熟友人，遂感到「放心」訂購作妻子的生日禮物「背後萬幾個like，容易畀人一個錯覺係一個有信譽嘅商家，所以中咗計」。

LEGO積木原定上周六到貨，惟對方以同樣手段，收取150元順豐運費後，又索取500元面交保證金，得手再要求另外500元保證金，但無法交待原因。阿佳要求退款後，又被對方封鎖。阿佳最終被騙取共1400元。

《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，就相關網店接獲多個報案。警方於過去周六及周日，分別於荃灣警署、灣仔警署及青山警署接獲的其中4宗報案，均經一個網上社交平台向一間網上商店，購買積木或遊戲機配件。事主依指示將款項轉帳至指定戶口後，未能收到相關貨品，亦未能聯絡賣家，懷疑受騙，4案涉款共4730元，目前均列「以欺騙手段取得財產」案，暫未有人被捕。

此外，《香港01》就相關指控正向該網店查詢，暫未獲回覆。