網上訛稱出售口罩　騙取共12萬元　倉務員認罪候判

撰文： 呂樂謙 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-07 15:29

新冠肺炎肆虐，去年口罩供應一度變得緊張，市場上「一罩難求」，但25歲倉務員卻趁機在網上平台訛稱有口罩供應，騙取至少80名事主共12萬港元，他在警誡下直認，自己曾用其中3萬元騙款「打機」。倉務員今（7日）在區域法院承認一項欺詐罪，案件將於本月15日判刑，期間被告要還押。

被告郭梓軒（25歲），報稱倉務員，他被控於2020年1月20日至31日在網站訛稱自己會採購口罩，欺騙購買口罩的人士向他支付共12萬元。

事主按指示轉帳 及後未能聯絡被告

案情指，被告於去年1月20日至31日在網上銷售平台「Carousell」刊登賣外科口罩的廣告，80名介乎16歲至50歲的事主向被告訂購口罩，及按指示轉帳50至3964元。被告通知80名事主在去年1月31日於旺角站取貨，但當日卻無法聯絡被告，他亦未有現身旺角站，部分事主同日報警。

被告在去年2月2日被捕，在警誡下他直認：「阿Sir，係我做既，係我呃左班人既錢」，警方在他身上找到3.5萬元騙款。被告又稱，他見口罩需求大增，於是訛稱有貨源，著買家將款項存入前女友的銀行戶口，而他曾用3萬元騙款「打機」。

案件編號：DCCC911/2020