政府公布最新食水標準　將剔除34種化學物質︰含量極微對健康無害

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-22 18:00

政府今日（22日）公布最新的香港食水標準，將原有的92個食水標準水質參數，修訂至60個，另新加入「高氯酸鹽」和「總三鹵甲烷」兩個新參數。 至於被剔除的參數，包括殺蟲劑涕滅威和農藥呋喃丹等。當局指，因一直低於可檢測水平，但仍會繼續不時監察。水務署指，將於下月起，擴大優化監測計劃的範圍，額外檢測食水樣本的「餘氯」和「埃希氏大腸桿菌」的含量。

香港最新的食水標準水質參數，由原有的92個修訂至60個。（資料圖片／羅君豪攝）

由原有的92個修訂至60個食水標準

政府指，香港自2017年9月起，採用世界衞生組織的《飲用水水質準則》內的食水標準，政府早前委託專家顧問進行檢討，最後擬訂最新的香港食水標準，而建議已提交食水安全諮詢委員會討論，並得以接納。

最新的香港食水標準水質參數，由原有的92個修訂至60個。當中包括加入「高氯酸鹽」和「總三鹵甲烷」兩個新參數，以及剔除34個不相關的參數。

水務署指，會繼續不時監察該批被剔除的參數，於食水中的含量。（資料圖片）

政府︰剔除的標準一直低於可檢測水平

新加入的參數是按世衞的最新準則而訂立，而被剔除的參數在水務署的恆常水質監測中，一直低於可檢測水平，顯示它們在香港食水中含量極微，甚至或不存在，遠低於對健康造成風險的水平。

然而，水務署會繼續不時監察該批被剔除的參數，於食水中的含量。同時，政府亦參考世衞準則，為香港食水標準中的「氯酸鹽」和「二氯乙酸鹽」訂立了更嚴格的標準值。

另外抽取食水檢測「餘氯」和「埃希氏大腸桿菌」

此外，專家顧問參考國際組織及海外國家在食水水質監測的做法，建議透過現時推行的水質監測優化計劃，抽取額外水樣本以檢測「餘氯」和「埃希氏大腸桿菌」的含量，現時建議經委員會討論後，已獲得接納。

水務署補充，在2017年開始推行優化監測計劃，每年在全港食水帳戶中隨機選出約670個處所，抽取水龍頭的食水樣本，以檢測6種金屬，包括銻、鎘、鉻、銅、鉛和鎳。署方將於下月起，擴大優化監測計劃的範圍，額外檢測食水樣本的「餘氯」和「埃希氏大腸桿菌」的含量。