華富邨現土炮腳踏　免接觸拍過路鍵　區議員讚心思但憂「見光死」

撰文： 溫嘉敏 最後更新日期： 2021-04-24 19:10

港島華富邨華富道有盞行人紅綠燈，其輕觸式過路燈近日突然出現「土炮」裝置，助行人避免觸碰拍鍵，減低「周圍摸」傳染病毒的機會。裝置設計非常簡單，底部是一個爵士鼓腳踏，上方連着一支長棍及包起錫紙的紙板，只要踩上腳踏，紙板就會拍向過路按鍵。 裝置於多個網上討論區熱傳，市民紛紛大讚簡單實用，華富南區議員黎𤋮琳亦指區內街坊非常支持，惟擔心裝置成為焦點後會「見光死」，惹來極速清拆，她希望盡快找到製作的有心人，考慮協助其申請正式設置於區內供研究及使用。

華富邨有紅綠燈過路按鍵近日出現一個土炮裝置，行人只要踩上腳踏，就能免用手拍鍵，減低經手部接觸傳染病菌的機會。(洪業銘攝)

黎𤋮琳指上周五(16日)已經見到此裝置出現，街坊大多都非常歡迎及欣賞設計，形容是「好人好事」，希望將來有更多類似的免觸式的裝置及靈感以助防疫。黎指暫時未知製作人是誰，希望對方若有留意報道，可與她聯絡，「始終屋村範圍是房署地方，我都向房署讚揚了這個裝置，如果是有心人的小測試，希望可以讓他順利完成」，又希望這好人好事隨着愈來愈多人知，可以繼續在其他社區，甚至可發揚光大。

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不過社區設計最怕「見光死」，即引來討論及成為焦點後極速被破壞或清拆，黎指裝置已在各討論區甚至WhatsApp群組流傳，「都沒辦法低調了。」黎自己亦親身用過，雖然有時不太靈敏，「它都只是個土炮裝置，但我欣賞它的心思，以及像一小實驗挺有趣的，但使用方面仍需要設計上加以改良，令它更穩定地精確地運作」。記者周六(24日)到現場，發現裝置仍在，腳踏仍可活動，唯紙板拍向過路按鍵後，按鍵卻沒有反應亮起等候燈，似乎不太靈敏了，有途人過路仍要自行用手拍鍵。

黎𤋮琳指如果尋獲製作人，都希望了解製作原意，如果屬於社區實驗，或可提供協助，探討向房署或當局申請正式實驗許可的可能性。