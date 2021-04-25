櫻島火山噴發｜港人最熟悉鹿兒島景點　禤國全：等於上太平山

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-25 17:59

日本一向是港人的旅遊勝地，不過，今日（4月25日）凌晨約1時日本九州鹿兒島櫻島火山大規模噴發，所產生的火山碎屑、熔岩蔓延1.8公里，幸而目前並沒傷亡或財產損失報告，流出碎屑範圍是近10年來最遠，也是櫻島火山近3年來第一次流出火山碎屑。 翻查資料，櫻島每年噴發可達幾百次，過去每年噴火次數更曾達逾千次。雖然櫻島屬於活火山，但島上至今仍有不少居民，為了安全著想，學生上學時要配戴安全帽。除此之外，櫻島更有不少特色之處，本文將一一拆解。

櫻島火山屬於活火山，距離鹿兒島只有4公里，搭乘渡輪約15分鐘到能抵達。（讀者提供）

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遊鹿兒島去櫻島 等於去香港要上太平山

東瀛遊執行董事禤國全，過往若有本港旅行團到訪鹿兒島，一般都會前往櫻島，「你去得鹿兒島，櫻島就等於去香港上太平山。」他又指，視乎航班，以往疫情前曾試過每天都有團。

他又指，由於櫻島內高級酒店較少，而且很近市區，「好似等於香港坐船過九龍咁樣」，故旅行團一般很少在櫻島留宿，大多即日往返鹿兒島。

東瀛遊執行董事禤國全形容鹿兒島櫻島，就等於去香港上太平山。（張浩維攝）

前往方式

櫻島是海上火山島，屬於複合活火山。從鹿兒島港搭乘渡輪約15分鐘，便能抵達櫻島。渡輪每天都有船班，大約10至15分鐘一班船。除了渡輪外，亦可以自駕前往。

從鹿兒島港搭乘渡輪約15分鐘，便能抵達櫻島。（讀者提供）

每年爆發幾百次

櫻島火山活動頻繁，在噴發時，火山灰更可直沖至幾千米的高空中。近年櫻島每年噴發幾百次，噴發已成為日常。

根據櫻島展覽館的記載，2018年火山曾爆發246次，更曾噴火479次；在2017年，爆發及噴火次數亦達81次及406次。其中在2011年，噴火更達1,355次，是十年（2009至2018年）最多。

還有人居住嗎？

雖然是活火山，仍島上仍有4,600人居住，並有超級市場、學校等設施。為了安全著想，島上的學生會戴著安全帽上學，而島上亦興建不少避難場所。

除了居民外，不少貓咪亦住在島上，很受遊客歡迎。

最近接火山口的觀光地方

在湯之平展望所，是距離火山口最近的地方。在碼頭旁，櫻島設有櫻島熔岩海濱公園，可免費享受火山足浴。

店舖融入自然景觀

為了不破壞自然景觀，櫻島有店舖的外觀使用茶色，以配合熔岩的顏色。

打破兩個世界紀錄

櫻島的火山土壤，為當地農作物帶來不少特色，甚至曾列進健力士世界紀錄，無論是世上最小的蜜橘，以及世界上最重的蘿蔔，都是出自櫻島，這些蘿蔔更可以長到45公斤。

特製火山灰雪糕

櫻島屬於火山島，當地更特產火山灰雪糕。雪糕呈灰色，顏色如同真實的火山灰。