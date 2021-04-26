黃大仙祠財神宮開幕　捐100元可親貼金箔祈福

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-26 18:46

嗇色園今年一百周年紀慶，籌建兩年的「財神宮」今（26日）趁「財神誕」正式開幕。除面積倍增一倍外，宮觀亦選用玻璃屋設計，可抵禦本港颱風天氣，亦寓意財運四通八達，另一觸目之處則是善信捐獻100元，即可為「五路財神」親貼足金金箔祈福。監院李耀輝(義覺)道長表示，為諸神貼金箔旨在表達敬意，誠心即可。 大批善信專程排隊入場，正積極備戰的冠軍練馬師姚本輝，亦與友人到場參拜，祈求順風順水、香港平安，亦有善信認為親貼金箔有種善之意，另祈求財運亨通。

▼4.26 黃大仙祠財神宮開幕▼

「財神宮」是嗇色園一百周年紀慶重要建設項目之一，經過兩年多的籌建，財神宮於今日「財神誕」正式開幕，新財神宮較原有的「財神殿」面積寛敞一倍，殿堂亦有別其他宮觀，以強化玻璃作為主要建築用料，另配以銅鑄「龍柱」。

首一萬名領金箔善信可獲已開光財神金卡

供奉全新鑄造的趙公明元帥神像外，更增設了代表東、南、西、北方位的「招寶天尊」、「納珍天尊」、「招財使者」及「利市仙官」四位神明的神像，合稱「五路財神」，「財神宮」更是在祠內唯一可讓善信親手為神像「貼金身」祈福的宮觀。善信捐款100元，即可請領「足金金箔」乙張，更可獲贈由嗇色園高功法師開光的「招財琉璃元寶」乙個；首1萬名請領金箔的善信更會額外獲贈已開光嘅「財神金卡」乙張。

金箔選用足金製造，嗇色園黃大仙祠監院李耀輝(義覺)道長笑謂，「不是普通金紙，歡迎大家拎去化驗。」（李澤彤攝）

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝(義覺)道長表示，原本的財神殿較為狹窄，眼見參拜善信趨多，擴建財神宮是回應訴求，他又提到，趙公明未被冊封為財神前，原是負責驅瘟避疫的「瘟神」，適逢目前疫情籠罩本港，經濟不景、失業率高，財神宮開幕正好為本港祈拜，「相信疫情數字好快再下降。」

李耀輝指，道教一直奉行環保意念，遂決定參考泰國佛寺「貼金」做法，「中國古代都有呢種觀念」，他又表示，「貼金箔」寓意為諸神表達敬意，除已開光的神像頭部外，善信可自由選擇位置，「貼老虎牙都得，隨心就可以。」他又表示，即使不作捐獻，亦可到財神宮敬上壇香，但進入宮觀「貼金箔」則需收費。

今天為農曆3月15日，適逢黑虎玄壇趙元帥寶誕，大批善信排隊入場，財神宮外出現長長人龍，市民方先生專程與家人到場參拜，除祈求自身財運亨通外，亦希望祝願全港平平安安，「過去兩年好多負能量，希望可以驅除。」

冠軍練馬師姚本輝亦和友人到場，他專程挑選佛像旁的老虎貼上金箔。（李澤彤攝）

姚本輝專程到場

冠軍練馬師姚本輝亦和友人到場，他表示已參拜黃大仙多年，「入行前已拜緊㗎喇，一半（原因）係個人信仰，另一半係行內習俗。」他續指，祈願後順風順水，亦期望對事業有幫助。姚本輝續指，專程挑選佛像旁的老虎貼上金箔，「有王者風範。」被問到有否心儀駿馬，他思考片刻後笑指，「都係唔講得。」

虔誠信徒周小姐則表示，對於可親為財神「貼金」感到開心，她認為此舉有種善種之意，「以前個財神殿同財神距離比較遙遠，依家可以親手觸碰、親自貼金，可以更加表達誠意 」。