19歲巴裔男認企圖焚燒警署外水馬及毀交通燈　還柙候判

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-27 16:38

前年9月有示威者在旺角警署外聚集，一名案發時18歲的巴基斯坦裔青年涉企圖焚燒警署門外的水馬鐵閘，以及企圖損壞交通燈，被控企圖縱火和企圖刑事損壞。他今（27日）於區域法院承認兩項罪名，辯方庭上透露被告持有殘疾人士登記證，患有輕度智障。法官將案件押後至5月11日，待索取報告後聽取求情和判刑，期間被告須還柙。

本案以廣東話聆訊，被告Hamaad Mahmood（19歲），涉於2019年9月5日在旺角警署正門外企圖用火損壞屬於政府的鐵閘，以及在太子道西和彌敦道交界企圖損毀交通燈，他承認一項企圖縱火罪和一項企圖刑事損壞罪。

被告把燃點膠袋放在警署外的金屬大閘 警員用滅火筒救火

案情指，當晚有人在旺角警署外聚集和叫口號，用雷射筆照射警署，警方在警署外架設水馬和金屬大閘。身穿黑色衫褲的被告頸上掛着3M口罩，他燃點膠袋放在保安金屬大閘後離開，有新聞片段拍攝到事發經過，警員從警署步出用滅火筒救火，大閘並無損毀。他其後將一個載有3M口罩連濾罐和黑色長袖T恤的紅色膠袋，放置在彌敦道一間店內的夾公仔機上。經化驗後，證實口罩和掛帶的DNA屬於被告。

至於另一企圖刑事損壞罪，有警員晚上約12時在警署內，目睹被告在太子道西和彌敦道交界，用行山杖擊打花旗銀行附近的一組交通燈，歷時約3分鐘，之後他往弼街方向逃跑。凌晨有警員在旺角港鐵站見到被告，當時手持公仔的他在彌敦道遭截停和拘捕，警員向他施行警誡，在他身上搜出3個打火機。警方檢查涉案交通燈後，發現它運作正常。

辯方庭上表示被告現就讀中六，沒有職業，他患有輕度智障，並持有殘疾人士登記證，與媽媽和哥哥同住旺角。法官李俊文指案情嚴重，判處感化令似乎不是法律框架下所容許的。辯方提到他曾領取數份心理報告和精神科報告。由於被告現接受感化，李官待索取感化令進度報告，更生中心和教導所報告，以及青少年犯罪委員會評估後，將案件押後至5月11日再訊，期間被告須還柙。

案件編號：DCCC 500/2020