健身教練拋藏汽油彈袋落河　推截查警　官指情節嚴重判監21個月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-28 18:38

前年11月有網民發起「七區行街」抗議警暴，各區發生警民衝突。一名健身教練當天在沙田將袋子掉進城門河，他遭截查時涉推警員胸口和以頭撞其前額，惟最終遭制服，而該袋被撈起後發現內藏6個汽油彈。健身教練早前被裁定襲警和管有攻擊性武器兩項罪名成立，案件今（28日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官香淑嫻指事發正值暴力示威高峰期，縱使案發非暴力示威現場，但附近新城市廣場曾有衝突，加上被告當時藏有2個打火機等因素，最終判他監禁21個月。

被告林頒法（23歲）報稱游泳及健身教練，被控於2019年11月3日，在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員17185，以及攜有6個汽油彈。

辯方指被告無意使用袋中汽油彈 裁判官質疑

辯方今引述背景報告，指被告和家人關係親密，父母會支持和陪伴被告，他表示未來會進修，不會浪費時間。牧師又提到被告上教會已有一段時間。辯方形容是次事件對被告而言是當頭棒喝，他明白本案嚴重性，要面臨監禁式刑罰，並希望將來可工作回饋家人，重犯機會微。

辯方庭上陳詞稱，沒有證據顯示被告有意圖使用袋中汽油彈。裁判官香淑嫻隨即質疑：「佢帶咗兩個火機喺身，用咗就變縱火。」辯方回應，被告沒有合併兩者使用，並立刻棄掉涉案袋子。辯方望法庭考慮到兩罪同一時段發生，同期執行刑罰和輕判被告。

裁判官指被告沒有悔意

香官引述背景報告指，被告中五後投身社會，曾任健身教練、侍應和貨倉工人，他拒絕向感化官透露案件情況。香官認為本案牽涉及汽油彈是嚴重的，即使沒有化驗報告，汽油彈為易燃物品屬於常識。雖然被告沒有使用，但不可忽視他管有6個汽油彈之多，每個樽內均有200多毫升的汽油，以布條封口並被帶到公眾地方，可見被告有意持續使用或隨時讓他人使用汽油彈，罪行和情節嚴重。

香官判刑時表示，事發正值暴力示威高峰期，附近的沙田新城市廣場曾發生衝突，縱使案發非暴力示威現場，可是他身上藏有2個打火機、3個鑽咀和1支螺絲批，她指被告沒有悔意。香官考慮到上述加刑因素，將16個月量刑起點上調至20個月監禁，她判處被告就襲警罪監禁2個月。由於兩罪在同一事件所犯，其中1個月同期執行，他被判囚21個月。

案件編號：STCC4008/2019