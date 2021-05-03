新冠肺炎．最新｜昨初確診少於5宗　政府堅持外傭必須打疫苗

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 林穎嫺 孔繁栩 李恩慈 朱海棋 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-03 07:00

新冠肺炎疫情露曙光，衞生防護中心昨日（2日）公布新增2宗輸入確診個案，連續2日本地零確診；累計個案增至11,785宗，昨初步確診少於5宗。不過，新加坡公布一名由香港抵達的新加坡籍居民確診，成為香港輸出個案，本港衞生署未公布其在港行蹤。

本港出現兩宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，全港37萬名外傭須最遲下周日（9日）強制檢測，至昨暫未發現確診個案；不過港府擬強制外傭未來簽新約或續約前，必須已完成接種疫苗，惹來菲律賓當局批評涉歧視。政務司司長張建宗表示，勞工處及入境事務處正研究相關細節。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

首兩個月騙案升8% 「廣州醫院」致電港人指確診 套取個人資料

5月3日【00:02】本港新冠肺炎疫情持續逾年，不少電騙案件應運而生。警方發現有假冒衞生署職員致電市民，指其曾到過「疫區」須隔離檢疫，從而套取個人資料；亦有「廣州醫院」致電港人，告知患上新冠肺炎，要提供個人資料核實。警方提醒市民切勿接聽可疑來電，及交出個人銀行資料。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

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昨日總覽：新冠肺炎・5.2｜外傭排長龍檢測 菲總領事轟強制打疫苗涉歧視

外傭強制檢測｜菲傭荔枝角公園排6小時始採樣：僱主不允平日檢測

外傭強制檢測 ｜維園千人排隊暴曬5小時才完成 促政府予更多時間

勞動節11.3萬人採樣 不足一半有檢測結果全屬陰性 再爆滯後威脅

東涌檢測｜七旬翁昨東薈城外排近5小時等到暈仍未檢測 今再排過

菲律賓駐港總領事促港府勿強迫外傭打疫苗 指事前從無諮詢

肥胖及慢阻肺病中年漢凌晨街上暈倒猝死 6日前打科興疫苗

10人周六接種疫苗後送院 31歲男子打科興後針筒未能移除要入院

新冠肺炎｜院舍員工14天前已接種兩劑疫苗 明日起可豁免定期檢測

75%攻港變種病毒患者無病徵 專家：因抵港者頻檢測、較年輕

旅遊氣泡｜新加坡疫情反彈錄香港輸入個案 專家：反映本地更嚴峻

衞生署明禁土耳其航班來港14日 上周已符熔斷機制惟延遲6日執行

變種病毒｜衞生署發文指潛伏期長 住戶檢疫21日為阻截擴散

變種病毒入社區 4000檢疫單位使用率近三成 不排除啟用其他中心

變種病毒｜市民照去東涌Staycation、行Outlet：病毒周圍有無得驚

旅議會料母親節成本地團高峯 暑假會有新加坡旅行團

新巴城巴3個月蝕2.21億元 機場、陸路口岸線失九成客

▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

▼5月1日勞動節假期，東勞動節下西貢情況▼

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▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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