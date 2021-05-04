女教師社工等3人禁錮拍照女子 官斥挾善行惡 囚10至15月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-04 12:25

女教師、男社工等3人，在前年7月7日九龍區大遊行後，見一名女子拍攝示威者，並懷疑該女子是便衣女警，因而包圍禁錮該女子，廚工更摸其胸非禮。3人早前被裁定非法禁錮等罪成，今日（4日）在區域法院被判，法官練錦鴻判刑時指他們挾善行惡，與他們口中的惡法及暴政如出一轍，而他們行善之心不足以抵銷對他人之惡，判3人入獄10至15個月，另每人各要向事主賠償1萬元。

3名被告：黃子隆（31歲，廚師）、吳睿哲（24歲，社工）及蘇瑋善(24歲，教師)。三人早前被裁定非法集結罪以及非法禁錮罪罪成，黃另被裁定非禮罪成。其中黃被判入獄15個月，吳被判入獄12個月，蘇則入獄10個月。

本案是大型欺凌行為

練官形容本案是大型欺凌行為，任廚工的黃在本案角色最為吃重，他為滿足私慾非禮女事主X，宣洩其性別的支配權，也為了公開侮辱X。練官指，案件不涉及預謀，眾被告不似有意嚴重傷害X，而是以公然侮辱她為主，但案件發生在購物區，其他市民容易受到他們感染，或會加深X所受的凌辱，本案也涉及仇恨、霸凌、恫嚇、滅聲的情況，法庭需要嚴懲這些破壞社會的行為。

女事主事遭起底被跟蹤

練官指，X事後患上創傷後壓力症候群，受失眠、惡夢困擾，並感到恐慌、不安、對他人失去信心等，她亦因事件被起底而難以找工作，更曾有人在街上認出她並對她出言不遜，她因怕被跟蹤，在兩年間搬屋2次，現居於酒店。

對於黃求情指X沒有令人釋疑，令彼此誤會加深，練官認為雖然X拍照的行為不智，但沒有犯錯，直指黃做壞事後諉過事主，在道理及法理上說不過去。

吳及蘇理直氣壯要求法庭縱容

練官又指，吳蘇二人有令人尊敬的工作，如非本案，他們都是對社會有建設性的人，但他們的善心卻抵不過對X所行的惡，並認為他們自我心中的想法在社會運動中普遍，挾一己之善，不管法律、不管他人或對公義有不同見解，相信自己出於無私及行公義，理直氣壯要求法庭縱容。而他們挾善行惡，與他們口中的惡法、暴政如出一轍，但無論任何人以為自己的出發點如何高尚或無私也好，他們都要為自己干犯的罪行及造成的惡果負責。

三名被告的罪名及判刑，以及當日的示威情況。(詳見下圖)

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案情指，2019年7月7日大批示威者在旺角聚集，30歲女事主X獨自在旺角拍照，但被懷疑為便衣女警，及拍下示威者的照片，因此被包圍箝制，黃更曾在箝制X期間，摸到她的胸部，蘇後來加入並抓X右臂，吳則在示威者後來追趕X時，加入阻X離開。

官指現場人士行為接近批鬥

法官練錦鴻裁決指，事主X當時在現場拍照可能有點不智，但拍攝不是非法，即使她是便衣女警，在現場拍攝示威者搜證，也不屬非法，不構成對她作出凌辱的理由。練官稱，現場人士行為接近「批鬥」，他們見X是落單的弱勢女子，將對執法人員的不滿發洩在她身上，而現場有人指控X盜竊、打人，只是為遮掩對她作非法行為的藉口。

不相信吳及蘇想作調停

練官又指，X當時情緒失控，激發起在場人士的獸性，繼而羞辱她、迫她交出手機及刪相，他亦不信納吳及蘇想作調停等說法，更稱蘇是助紂為虐，質疑她口中的「正義感」不足以令她叫停對X的酷刑行為、侮辱說話。

辯方今日作進一步求情時指，案發時任職教師的蘇，其家人、朋友、同事均對她有高評價，稱讚她善良、有愛心，也會關懷弱勢社群，雖然她自小立志做老師，可惜因為本案應無法再執教鞭，但她會再讀進修課程，日後在另外的崗位貢獻社會。

案件編號：DCCC 893/2019