青山醫院｜病人由有入無出到平均一個月出院　見60年治精神病變遷

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-17 07:00

被視為精神病標誌的青山醫院屹立社區60年，行政總監林明回顧這些年來的變遷，慶幸社區服務助減少住院病人，醫護才可悉心照顧病人的身心和社交。他認為醫院與公眾的交流很重要，樂見市民對精神病人的態度已今非昔比。 坊間常有說法流傳，一旦入住青山醫院便一輩子也走不出來。林明承認30年前曾出現此情況，因歧視情況普遍，「家人生活都好困難，所以就算醫好咗（病人）都出唔到院。」而現時急性入院病人平均在一個月內可出院。 亦有人認為裝作精神病可長住青山，資深護師現身說法，指醫生總能在傾談間找出端倪，並嘗試解開病人的心結。

青山醫院於1961年正式啟用，今年剛好一個甲子。（鄭子峰攝）

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高峰時2300病人住院 一醫生為200人看診

青山醫院於1961年正式啟用，當時院內有10幢建築物，共提供1,000張病床，14年後因需求增加增至近2,000張。1988年，逾2,300名精神病人住院，登上服務量的高峰。醫院遂於1990年代重建，並開始精神健康社區服務，譬如派醫護進行上門探訪、成立心理治療診所、推行老人速治服務等，以盡量減少住院人數。

林明憶及80至90年代，每間病房容納逾百名病人，全院醫生僅10多名，他要以一己之力為200名住院病人看診，「每日淨係可以睇下佢哋起居飲食，無辦法了解每個人嘅情緒、社交等等。」如今青山醫院有約1,500名員工，包括80名醫生和500多名護士；住院病人少於1,000人，每間病房平均有40人左右。林明認為住宿和膳食只是基本要求，現時每名病人也有護士專責跟進病況，並會共同制定重投社會的計劃，例如就業階梯等。

林明憶及80至90年代，每間病房容納逾百名病人，全院醫生僅10多名，他要以一己之力為200名住院病人看診。（鄭子峰攝）

歧視普遍 病人康復都未能出院

坊間常有說法流傳，一旦入住青山醫院便一輩子也走不出來。林明承認30年前曾出現此情況，因歧視情況普遍，街坊鄰舍常施壓予精神病者家庭，「當時市民認識同包容不足，人哋會話有個傻仔喺你屋企呀，家人生活都好困難，所以就算醫好咗（病人）都出唔到院。」他強調精神病人絕對可重回社區，如今急性入院病人平均在一個月內可出院。

精神科資深護師鄧志強從少年病人反思，為人父母應對子女寬容一點。（鄭子峰攝）

14歲少年稱有幻覺 資深護師揭拒裝病源頭

精神科資深護師鄧志強稱，他在1999年入行，照料過無數精神病人，其中一名最深刻的患者是兒童精神科的14歲少年，聲稱受到幻覺影響，但後來醫生發現他只在上學前有「幻覺」。醫生在傾談間了解，家人給予少年龐大學業壓力，他最終承認為了逃避課業才裝成精神病人。這名病人使他反思，為人父母應對子女寬容一點。這故事亦令林明明瞭，醫護要與病人的家人多溝通，才可解開精神問題癥結。

社會曾對精神病人抱有嚴重歧視，青山醫院遂致力推動社區工作，冀增加公眾的認知和包容。青山醫院精神健康學院執行委員會聯席主席蕭慧敏介紹，醫院在2002年成立精神健康學院，舉辦不同講座和活動；並於2009年開設精神健康證書課程，向照顧者、學校和院舍員工、紀律部隊等教授處理精神疾病知識。另外，醫院亦多舉辦多個「藝術在青山」病友作品展覽，以增加他們的自信和滿足感。

青山醫院精神健康學院執行委員會聯席主席蕭慧敏（右）介紹，精神健康學院於2009年開設精神健康證書課程。（鄭子峰攝）

50周年開放日 市民爭相「入青山」

林明認為醫院與公眾的交流很重要，他憶述10年前、醫院50周年的開放日，「好墟冚，市民係帶住一個好想認識多啲嘅心態入嚟，好投入活動同發問。」當日情況使他明白，市民對精神病人的態度已非昔比。

位於青山醫院學院樓（S座）二樓的「精神健康體驗館」在2019年底已落成，礙於疫情緣故仍未開放。林明說，希望透過展館揭開青山醫院的神秘面紗，笑言要讓公眾知道「（青山醫院）都係普通病房啫，唔好覺得（病人）困咗落山窿。」他相信，醫院愈透明，公眾對精神病人的誤解便愈少，有助減少歧視。

新藥副作用少 減免病人被一眼認出

隨著時代進步，治療精神病患者的方法日新月異。林明舉例說，數十年前的精神科藥物寥寥可數，病人服藥後「個樣都木木獨獨，又流口水又手震，啲人都實認得佢（患精神病）。」近10至20年，各類藥物已發展了幾代，副作用也明顯減少。近年更流行針藥，每劑療效可維持3個月，讓合適的病人不用每日吞藥。除此之外，現時流行使用腦磁激治療對付抑鬱症，免卻全身麻醉風險。另一邊廂，昔日的「約束衣」是直接用繩綁著病人，現在演變成磁力約束衣，較穩固和不易弄傷病人。

據食物及衞生局回覆財委會特別會議的文件，醫管局精神科門診求診人次由19/20年度的90萬，減至20/21年度的67萬。林明解釋，全港精神病人數字並無減少，門診輪候時間亦未見縮短。他估計求診人次下跌的原因是穩定病人在疫情期間選擇只取藥、不看診，而新症病人失約的情況亦變得較常見。