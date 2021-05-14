教育主任涉入局方系統查子成績　官指未證有得益　裁罪脫兼得訟費

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-05-14 23:56

教育局教育主任涉嫌擅自登入局方中一學位分配系統逾10次，查看將升中兒子及多名同學的成績，從而被控不誠實取用電腦罪。案件今(14日)在觀塘法院裁決，裁判官指被告或很大程度侵犯私隱或違反部門指引，惟控方未能證明他有不誠實獲益，裁定該教育主任全部罪名不成立，並可取回訟費。

被告彭偉傑（57歲）被控於2016年8月至2017年9月，取用教育局的教育資訊系統內的中一學位分配系統，及數據庫的電腦系統，目的在使他或其他人不誠實地獲益。

被告於1996年9月加入教育局，2016年7月被調派往學位分派組任教育主任，他同年8月申報其子將於翌年9月升中一。

裁判官裁決時指，被告的職位有權進入該電腦系統，並查閱小學生的成績，教育局會將學生呈分試成績標準化，並作統一調整，以計算學校學生的級別。

被告控罪期內曾查閱其兒及其同校同學的成績，並製成試算表，該些資料有助計算其子的名次，但教育局的證人亦承認被告取得該些資料並無令他得益，因為最後排名仍會受其他因素影響。學校老師亦指該些資料並不完全準確，家長取得也未必有利。

此外，被告並無隱瞞他曾查找資料，然而他利用兒子同學的個人資料，很大機會侵犯了別人的私隱，亦可能違反部門指引。裁判官指，法庭須考慮其行為是否不誠實地獲益，認為控方未能完全證明這點，故裁定被告10項罪名全不成立，同時又認為律政司在研究本案時，以為進入電腦提取資料，就必然有不誠實意圖，認為控方未充份參考案例，故准辯方取回訟費。

案件編號：KTCC1555/2020