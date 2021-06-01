啟德空中花園注入「航空」元素　香港首創波浪式隔音屏障

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-01 00:49

土木工程拓展署日前宣布，位於啟德前跑道的「啟德空中花園」在5月21日正式開放。「啟德空中花園」是全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園，工程耗資19.5億元，是啟德發展區內的嶄新地標。

空中花園以航空為設計主題，讓市民在遊覽時重拾昔日啟德機場的情懷。由本月21日起至11月30日，市民也可以透過「期間限定」的三維擴增實境手機應用程式在空中花園的「打卡位」拍攝各款有趣照片，提升遊樂體驗。

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工程耗資19.5億 平台數字13與31有原因

為增加區內綠色空間，啟德發展計劃採用地盡其用及善用工程結構的創新方法，將半密封式隔音屏障的頂部設計成一個園景平台，闢作「啟德空中花園」，整個工程耗資共19.5億元。

空中花園佔地約2公頃，設計亦注入多種「航空」元素，如園景平台刻意模仿機身及機翼造型的伸展式設計；北面半月形園景廊運用機橋設計以象徵旅程的開始；分別置於平台兩端的數字「13」與「31」，亦是昔日13號與31號跑道的再現。

250根平台支柱融入「樹」概念

此外，作為全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園，其設計亦具有相當獨特的創意。隔音屏障向外斜，採用波濤起伏的設計，每塊隔音板都是於工地現場度身訂製，以營造猶如「水流」般的視覺效果，呼應啟德前跑道三面環水的特點。

用作支撐整個空中花園的平台支柱總數超250根，支柱設計結合啟德公共創意中「樹」的概念，一系列支柱漆成深淺不同的綠色，代表樹主幹和分支，表現活力和生命力。而支柱亦可用以收藏電力設施、排水和污水管道。

分別置於平台兩端的數字「13」與「31」，亦是昔日13號與31號跑道的再現。（黃穎津攝）

園景廊種植超80種植物 展現四季色彩

而空中花園內，亦設有三個架空廣場，分別為「花園廣場」、「草地廣場」及「噴泉廣場」，各具特色，如「草地廣場」內種植有不同品種的草藥，為遊客提供一定的教育意義。連接各花園的園景廊中亦種植超過80種樹木和灌木，其中園景廊劃分為春、夏、秋、冬四個區域，展現四季不同的色彩，突顯本地植物的多樣性。位於花園南面的「地面廣場」設有露天劇場，可供進行休閒娛樂活動。由本月21日起至11月30日，市民也可以透過「期間限定」的三維擴增實境手機應用程式在空中花園的「打卡位」拍攝各款有趣照片，提升遊樂體驗。