調查：近七成市民過去一年無食魚翅　保育組織籲宴會轉用環保海鮮

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-01 17:37

近年不少市民為保護環境，均減少購買更進食魚翅，更出現「無翅婚宴」。國際海洋保育組織「BLOOM Association」為期10年的調查發現，曾於過去一年進食魚翅羹最少一次的受訪者，由2009/10年的72.9%，跌至2019/20年度的33.1%；當中仍以婚宴為最多受訪者進食魚翅羹的場合。 而最新的調查亦發現，15.2%受訪者表示過去5年已停止食用魚翅羹。該組織建議，下一步應在婚宴、公司聚餐等場合中嘗試採用環保海鮮，即捕捉方法及速度等均符合可持續發展原則的海鮮。

BLOOM Association香港分部委託香港大學社會科學研究中心，每隔五年以電話問卷方式進行調查，每次均訪問逾1,000名香港市民，研究魚翅產品在香港消耗情況。首次調查於2009/10年度進行，而最近一次調查則於2019/20年進行。

逾半人因關注環境問題停食魚翅

調查顯示，當被問及過去5年食用魚翅羹的頻密程度時，2009/10年度有58.1%受訪者表示「保持不變」，而在最新一次調查中，百分比已降至19%，更有15.2%受訪者表示已停止食用。而在已停食魚翅羹的受訪者中，有52.7%人因「關注環境問題」而停食，僅6.2%人表示因價錢而停食。此外，超過90%受訪者表示，可接受將魚翅羹在婚宴及公司聚餐的菜單中剔除；最新一次調查中，超過90%受訪者認為將聚餐中的海鮮改用環保海鮮是「可以接受」或「非常可以接受」。

BLOOM香港分部海洋保育總監佘國豪認為，調查反映港人會關心保護瀕危物種，並支持海洋保護措施。（黃金棋攝）

BLOOM香港分部海洋保育總監佘國豪認為，調查反映港人會關心保護瀕危物種，並支持海洋保護措施，惟他笑言「點做都會有進步空間，強調下一步應完善監管制度。他建議，政府應將非法野生動植物貿易，納入《有組織及嚴重罪行條例》。

他又認為，下一步婚宴及公司聚餐等場合，亦可採用環保海鮮，即捕捉速度慢於動物生長速度的海鮮；亦可如有機食物一樣，設立環保海鮮認證制度。