港版鐵達尼「新華輪」沉沒海底百年首發現殘骸　團體倡政府保育

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-03 21:18

港版「鐵達尼」長埋深海近世紀，近日終有望「重見天日」。香港海下考古總會經逾年策劃後，上月終在橫瀾島對開海域，成功發現沉沒近百年的本港客船「新華輪」殘骸。探索隊指，深潛於28米深的水底，雖然能見度極差需要「摸黑」前行，但依稀可見船身仍非常完整，將待今年冬季再出發，進行更全面勘探。 探索隊又指，「新華輪」沉船殘骸記錄本港近百年前的海難事件，認為歷史價值及保育意義可比世界聞名的「鐵達尼」，但礙於民間海底考古力量始終有限，期望港府出手協助保育。

▼香港水下考古總會考古拍攝所得的「新華輪」沉船遺骸▼

「新華輪」於1921年出產，由英國格拉斯哥船廠建造，隸屬於香港招商局輪船公司，主要來往上海及香港。不過，航行未幾即遇海難，它於1929年駛往本港時遭遇大風巨浪，最終於橫瀾島北岸觸礁，340名乘客遇難，生還者僅得26人。



「新華輪」至今沉沒已近百年，不過官方一直未見考究，香港海下考古總會近年進行燈塔研究時，意外得悉本港曾有近百年古船沉沒，翻查歷史文獻確認其位置，及計算天氣狀況後，終敲定於上月佛誕當日下潛考古。

香港海下考古總會於上月佛誕當日下潛考古，尋找「新華輪」沉船蹤影。(香港水下考古總會提供)

胡名川指，是次可算是學會重大發現，因「新華輪」是本港近百年來首見深埋海底的沉船。(歐嘉樂攝)

下水前需簽「生死狀」

沉船位置位於橫瀾島西北面、28米深的水底，對照1989年英國海軍地圖，香港水下考古總會重新確認其遺址的「存在」。總會會長兼探索隊隊長胡名川指，雖然能見度極差，在深度18米以下更需「摸黑」前行，但透過強力電筒照射、在1米的能見度下，仍可見船身非常完整。他又指，由於潛行深度所致，時間有限，只能逗留22分鐘，今次只能「點到即止」，期望冬季風平浪靜時，可再出發探索。他又形容，是次可算是學會重大發現，惟探索過程頗為兇險，事前需要求隊員簽署「生死狀」，「未落水無人知下面係點，最擔心就係失散同有人受傷。」

副隊長李德偉則指，勘探時驚險萬分，沉船邊及欄杆非常鋒利，容易割傷，附近又滿佈「鬼網」(即水底廢棄的漁網)，非常危險。他與潛伴胡名川共同前進時，可謂步步為營，且沉船位置非珊瑚保護區，海面上不少船隻途經及釣魚，返回時亦有危險，幸探索隊一行十多人分工合作，終成功完成任務。

探索隊一行十多人分工合作，兩人負責深潛、另有專人分別負責定位航向，裝備及後勤等崗位。(香港水下考古總會提供)

本身是潛水好手的胡名川，歷年內周遊多國水域探索沉船。他指，曾往菲律賓訪尋沉船遺跡，甲板內可發現骸骨，該沉船遺址現獲保育為潛水熱點，吸引不少遊客慕名而至。他指，雖然本港偶有海難，但今次發現的「新華輪」，相信是本港自開埠以來，有歷史記載、首架沉沒的大型客輪，極具保育意義，惟一直未獲官方正視，「就好似主教(山配水庫)，如果唔係有人講，政府點會理？」

他續指，民間力量有限，且他們全屬業餘性質，進行海底考古時未必如官方般擁龐大資源，期望港府可出手，協助這艘「新華輪」沉船獲妥善保育。