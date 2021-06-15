初創企業研發木廢料變耐用新建材　擬申用於皇后山公屋

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-16 19:43

獲選入新世界發展初創企業加速計劃（Impact Kommons）項目的公司Carbon Lite System （CLS） ， 成功研發將廢棄木材，以加熱等方式變為生物碳，繼而轉為環保建築材料，擬申請用於新世界旗下協興建築負責的皇后山公營房屋建築工地。

新世界發展旗下初創企業加速計劃（Impact Kommons）為初創企業提供支緩。（馬煒傑攝）

新世界發展旗下初創企業加速計劃，會為初創企業提供支技，以集團的龐大網絡及資源協助其業務及方案商品化，其一是在環境保護方面有所貢獻。

Carbon Lite System （CLS） Environmental Technologies為計劃旗下其中一間初創企業，研究將廢棄木材變為新能源。創辦人之一、行政總裁梁培輝指，他們將廢木材透過加熱等方式變為生物碳，再製作成建築材料，十分耐用。

Carbon Lite System營運總裁鄭逸豪介紹生物碳。（馬煒傑攝）

梁培輝表示，在建築材料當中加入生物碳，可減少混凝土的比例，以減少碳排放，而且生物碳的建材具有低熱導、低密度，以及吸收揮發性有機化合物的特性。

另一位創辦人、營運總裁鄭逸豪表示，與協興建築集團合作，計劃向房屋署申請生物碳建材的使用許可，獲批後將用於協興負責的皇后山公營房屋建築工地，成為首個生物碳建材的建築項目。

生物碳的建材具有低熱導、低密度，以及吸收揮發性有機化合物的特性。（馬煒傑攝）

透過物聯網科技和數據 鼓勵提升建築物表現

BlueSky Energy Technology是該計劃下的另一間初創企業，透過利用物聯網科技和數據，鼓勵人們提升建築物表現。BlueSky總監鄧碧嫻指建築物用電量佔全港碳足跡的67%，透過安裝物聯網傳感器，對用電量進行監測，再透過人工智能分析，為用戶提供節能的建議。除了電力監測外，BlueSky亦有空氣監察系統，透過安裝室內空氣監測儀及啟動系統，可利用手機對室內空間的空氣指數進行監察，再由AI系統提出建議以改善空氣質素。

鄧碧嫻指出，在香港已有超過200個地點裝有裝物聯網傳感器，估計每年可節省約9萬度電；而空氣監察系方面，香港、上海及北京三個地方共有20,000個安裝智能系統的地點，可節省近1,000噸二氧化碳，相等於種植16,000棵樹。她指有別於一般的電力或空氣監測系統，BlueSky着重於用家的個人使用體驗，將抽象的數據轉為可量化的單位，除了提升用家環保知識及參與外，亦能幫助節省支出，從而達至全球減碳的目標。