警隊採用「快速口腔液測試儀器」4個月　揪48名毒駕司機

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-11 00:01

警隊今年2月起採用「快速口腔液測試儀器」打擊毒後駕駛，截至本月6日已為111名司機進行測試，當中發現48宗陽性個案，連同3名拒絕提供測試人士，警方合共拘捕51人。 警方指，短短4個月內錄得的毒駕案件較去年全年18宗多1.6倍，相信是由於「快速口腔液測試儀器」能在8分鐘有初步結果，加上可以即場驗出沒吸毒表徵的毒駕人士，加強執法效率。

警周五採新式「快速口腔測試儀」打擊毒駕 最快8分鐘有初步結果

警方會利用「快速口腔液測試儀器」在司機舌頭上採樣，8至10分鐘便有初步結果。（李澤彤攝）

警方去年共錄得18宗毒駕案，較2019年上升1.25倍，警方在今年2月19日開始，採用「快速口腔液測試儀器」，111名受測試司機中有48宗陽性，63宗陰性，3人拒絕提供測試，51名被捕人士年齡介乎21至60歲，受查司機中有70宗同時涉及其他與毒品有關罪行，包括販運毒品、藏有毒品等。

成功發現16輛毒品餐車

警方分析後發現，毒駕主要涉及私家車，多數在晚上10時至清晨被發現，當中與用作販運毒品用途的車輛（俗稱毒品餐車）有16宗、牽涉交通意外有5宗，涉及酒後駕駛有1宗。而涉及毒品種類分別有21宗冰毒、14宗可卡因、5宗大麻、1宗海洛英、另有6宗涉及可卡因加冰毒，及1宗涉可卡因加K仔。

交通總部警司（法例檢討及策劃）吳海威表示，警方以往會現場向懷疑毒駕人士現場進行「識認藥物影響觀測」，填寫問卷及觀察朣孔需時30至45分鐘，若未能通過須到警署進行「損害測試」，之後再到醫院抽血液或尿液樣本，然後再去驗毒等候結果。

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能更客觀顯示初步結果

吳指出，在使用「快速口腔液測試儀器」後，可以在8至10分鐘內有初步結果，「即使無吸毒表徵，都可以檢測到，可見具有功效，有助打擊毒駕。」吳續指，「快速口腔液測試儀器」可驗出6種常見毒品，包括可卡因、冰毒、海洛英、K仔、搖頭丸及大麻，若儀器顯示司機身體內有毒品，會拍照儀器備存，並將儀器用作舉證證物。

西九龍交通部執行及管制組署理總督察王紀聰指出，由於前線人員經常在晚上截查車輛，「快速口腔液測試儀器」能清楚客觀顯示結果，較以往只在現場初步觀察更加有效。