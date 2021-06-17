新冠肺炎．最新｜180萬人已打疫苗　總商會公布3000萬元抽獎活動

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情連續8日本地零確診，連續11日無源頭不明個案，變種病毒傳播鏈未見進一步蔓延。昨日新增一宗由斯里蘭卡輸入個案，累計增至11,882宗，昨初步確診少於5宗。

打疫苗抽豪宅凱滙正接受報名，總商會將於7月至9月期間舉行幸運抽獎，合共送出總值超過3,000萬元的獎品，已接種兩劑疫苗的香港居民可參加，總商會今日（17日）下午公布詳情。

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