新冠肺炎．最新｜180萬人已打疫苗　總商會公布3000萬元抽獎活動

撰文：王潔恩張嘉敏鍾妍黃偉倫朱海棋鄭翠碧梁煥敏黃金棋鄭秋玲孔繁栩胡家欣陳淑霞黃詠榆林穎嫺
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本港新冠肺炎疫情連續8日本地零確診，連續11日無源頭不明個案，變種病毒傳播鏈未見進一步蔓延。昨日新增一宗由斯里蘭卡輸入個案，累計增至11,882宗，昨初步確診少於5宗。
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