母患精神分裂、父突然離世　患焦慮症青年感恩烏雲外有晴空

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-18 08:00

「無精神健康就沒有健康」，媽媽患精神分裂、自己有焦慮症，陪伴踏上康復路的爸爸又突然離世。在一個家境不容易的家庭出生，阿權反而感恩獲得援助，寄語同路人主動求助，因為烏雲密佈外，其實也是晴空萬里。

在不容易的家庭成長的阿權。（黃舒慧攝)

「我爸爸照顧我多啲，覆診又係佢陪，煮飯煮餸家務其實都係佢做。」患焦慮症的青年阿權，學業上時時甩漏，直到中四、五學校社工懷疑他有特殊需要，經轉介到免費為基層提供精神健康診治的計劃，才發現他有專注力不足、讀寫障礙及焦慮症問題，媽媽為精神分裂患者，爸爸就肩起照顧阿權的責任，在康復路上處處陪伴。

阿權爸爸的身體早已亮起警號，阿權曾勸他求醫，但都無正視。直到父親暈倒、送入深切治療部，最終病患都帶走他。回望當日，阿權深受爸爸離世打擊，加上媽媽病情每況愈下，在應考公開試時，他感恩自己「被發現」，能夠獲得援助走過艱難時刻，得到藥物及其他治療，令自己記性更好，以及有信心跟人談話。

現時即使一人獨居，阿權亦井然有序照顧好自己，繼續攻讀軟件工程高級文憑，希望同路人都可以主動求助，打開一扇窗「唞唞氣」。

公立醫院輪候專科時間長 病童易錯失治療黃金期

阿權早在2017年，到公立醫院輪候兒童及青少年精神科專科登記，卻要輪候到今年。期間阿權獲「維樂天蝴蝶計劃」支援，計劃聯席主席、精神科專科醫生林美玲稱，公立醫院輪候時間過長，致病童容易錯失治療黃金期，病徵只會越來越嚴重，該計劃可填補輪候期間的空窗期，而分析逾1,200宗個案後，發現普遍都屬於中度至嚴重程度，參加計劃三個月後已經趨向穩定。

維樂天蝴蝶計劃主席林慧敏表示，暫時有30個精神科專科醫生參與，他們都以成本價提供服務，該計劃每年成本700至800萬元，約服務500人。