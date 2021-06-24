七成醫生打針　護士僅三成多　葛珮帆促無接種醫護檢測轉自費谷針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-24 12:58

本港新冠疫苗接種率低迷，覆蓋人口不足三成，遠低於群體免疫要求。醫院管理局整體接種率約四成，醫生接種率特別標青達到七成，不過據了解護士接種率只有約三成七，九龍西聯網更排包尾，只有三成多護士打針。 有立法會議員表示，護士打針比率應與醫生睇齊，提到醫護都不積極注射疫苗，會令市民猶豫，促請醫院要求不打針醫護自費檢測，今年九月底前亦要將整體接種率推高至七成。有工會反駁，公院護士人數較醫生多逾三倍，動員規模無法同日而語。

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醫管局有84,000名僱員，日前稱超過37,000名即近逾四成員工已打針，特別提到醫生接種率近七成，個別臨床部門更是百分百接種，希望其他職系同事都早日打針。護士員工人數佔近三萬人，據了解護士接種率只有三成七，九龍東聯網的護士接種率更排包尾僅三成多，最高的新界西亦只有四成，被醫生接種率大拋離。

立法會衞生事務委員會主席葛珮帆稱，護士經常都要接觸病人，為己為人都應該打針，現時兩個職系接種率相差近倍，情況非常不理想，亦無法為公眾起示範作用，認為護士接種率應該跟醫生睇齊。她提到社區疫苗接種中心九月底完結，醫管局應該設立目標，九月底前將接種率催谷至七至八成。

伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生的接種率達百份百，即所有醫生已經接種兩劑新冠疫苗。（伊院通 - Q E H 員工資訊台）

護士協會主席源志敏反駁，醫管局醫生數字只有六千多人，護士卻有近三萬人，「越多人就越難打，越難提高接種率，用嘅力大好多」，不同意將兩個職系員工的接種率直接比較，又認為醫護以往流感針接種率都只是三、四成，現時整體接種率已貼近，而新冠疫苗是新研發疫苗，相信部份同事抱觀望態度。

葛珮帆認為人數有異故無法比較之說不成立，「都係方唔方便問題，政府絕對有條件方便護士打針」，當有足夠接種站時，相信已無動員困難的問題。若公院醫護無打針，每周都要做快速病毒檢測，檢測工具由醫管局提供。葛珮帆建議，當局應該考慮取消免費檢測，以及提供更多誘因催谷接種率。