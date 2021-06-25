本地運動員藝術家分享奮鬥經歷　小五生受激勵　盼當建築師繪畫

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-25 15:10

東京奧運會開始在即，非牟利機構「文化躍動」本周一連五天安排運動員及藝術家到多間小學分享奮鬥經歷，希望鼓勵學生多元發展，訂下目標再努力奮鬥。 有熱愛繪畫建築的小六女生說，「係香港做運動員同藝術家都好難，其他人會覺得畫畫、運動都係活動，唔係職業」，聽取分享後她深受鼓舞，並以藝術家為目標，希望將來可以做建築師及畫家；另有小五運動女健將有志向運動界出發：「佢話撐杆跳嗰陣都好驚㗎，但係都要克服，好似我訓練個陣都會辛苦都覺得就快唞唔到氣，但係都要堅持落去先有進步。」

左起為香港藝術家鍾凱霖、香港全職自資撐竿跳運動員張培賢。二人為《敢動藝術》的配對組合。（鄧穎琳攝）

本港體育及藝術界甚少深入交流，非牟利機構「文化躍動」，早前與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，以及新藝潮舉辦名為《敢動藝術》活動，讓十位香港藝術家自選感興趣的運動項目，再與該項運動的傑出運動員見面交流，親身體驗訓練，以獲靈感創作，有關作品及故事已輯錄成書，部份運動員及藝術家更在本周一（21）至今日（25日）輪流到本港五間保良局小學作親身分享。

文化躍動主席、港協暨奧委會副會長霍啟剛、新藝潮創辦人黃白露，以及本地全職撐竿跳運動員張培賢、水墨設色藝術家鍾凱霖，今日到保良局林文燦英文小學向學生分享。

文化躍動主席、港協暨奧委會副會長霍啟剛說，據知代表香港出戰東京奧運的運動員已接種新冠疫苗。（鄧穎琳攝）

一連五天都有到校與學生交流的霍啟剛說，疫情下學童參加活動的機會大減，近日疫情趨穩，故把握機會安排運動員及藝術家到校分享，希望鼓勵學生多元發展，助他們找出人生目標，並灌輸堅持奮鬥的重要性。他透露，日後將配對更多運動員及藝術家，如加入表演藝術等，促進本港體藝界的發展交流。

小五生蘇佩銣（右）期望將來如張培賢（左）段，成為全職運動員。（鄧穎琳攝）

就讀小五的運動小健將蘇佩銣，是學校跳繩及排球校隊成員，更不時在學界比賽中奪獎。她直言有志做全職運動員，但訓練艱辛，亦要兼顧學業，今日聽到張培賢分享，令她更堅定目標，「打排球跳繩都好辛苦，有時練到覺得氣都唞唔到，但係哥哥撐杆跳嗰陣都好驚㗎，成四米幾，克服就無問題！學習堅持！」

小六生陳愷潞（右）與香港藝術家鍾凱霖（左）。（鄧穎琳攝）

小六生陳愷潞則認為香港環境難有全職運動員及藝術家，敬佩二人的決心，一直認為港人不重視藝術家的她深受鼓勵，決定努力追夢，盼成建築師及畫家。原來陳愷潞自4、5歲起接觸繪畫，更偏愛畫建築物，與鍾凱霖常用選材相似：「係香港做運動員同藝術家都好難，其他人會覺得畫畫、運動都係活動，唔係職業，好佩服佢哋。」