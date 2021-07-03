趙于汶由讀心理學到三奪設計奧斯卡：夠鍾意就做落去

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-03 08:00

在上環開設計工作室的趙于汶其實並不是設計科班出身。在英國留學時讀的是心理學專業，畢業後在英國雜誌社做實習生時，才發現了自己對設計的熱情，放工後透過YouTube學習設計理念、軟件和實操技術，有時通頂至天光都未覺夠。傳統香港家庭出身，趙的父親一直希望女兒可以成為醫生、律師這樣的專業人士，看到修讀心理學的女兒選擇踏入設計行，最初也有微言——「點解你好似種緊一棵樹，最後長出另一棵樹嘅？」 然而趙于汶用閃亮的履歷回答了所有的質疑——大大小小的國際設計大獎她拿了大約40個，當中包括有設計界「奧斯卡」的Red Dot Awards（紅點設計大獎），多達三次。今年更為老牌英資行太古集團設計了150周年的主視覺 (Key Visual) 及相關宣傳品。設計之路不好走，但趙卻一步一個腳印，她說：「因為夠鍾意，所以就繼續做落去。」

讀心理學的趙于汶，獲得設計界「奧斯卡」的Red Dot Awards，現時在上環經營著自己的工作室。（李澤彤攝）

入《British Vogue》實習成轉捩點

發現自己的愛好是幸運的，趙于汶自小走的一條路與設計的圈子毫不相干。父母希望她能成為醫生、律師那樣的專業人士，在英國大學心理學習畢業後，她卻選擇進入英國雜誌《British Vogue》實習的機會，做排版、字體設計，一年後回到香港加入獅門影業（Lionsgate）設計海報——她自得其樂。而因為非科班出身，趙有許多功課需要補習，互聯網成為了她最好的老師，怎樣排版、怎樣做圖，怎樣做特效，一放工她就在網上不斷學習，「咁樣日日不斷學習，起碼有3年。」

父親對此是疑惑的，女兒為何突然踏入了這一行呢？他曾和趙說：「點解你好似種緊一棵樹，最後長出另一棵樹嘅？」

趙卻不這樣認為，她說自己自幼對圖案、花紋都極有興趣，有時母親帶她出門，一套紙筆就能令幼年的趙于汶專心創作數小時。儘管在大學是修讀心理學專業，但課程中不乏一些人腦識別圖案的內容，讓趙十分有興趣，「我覺得如果唔係種那棵樹，就唔會有而家呢棵樹。」

初出茅廬時，趙于汶十分執著，白天返工，放工後還要做設計。（李澤彤攝）

主動請纓接下設計 打贏外判設計公司

沒有專業的背景，想要打出一片天就需要靠作品說服他人，不斷裝備自己的同時，趙于汶不斷接下一些設計項目去挑戰。在獅門影業工作時，公司對許多外判公司作品不甚滿意，趙便自動請纓，希望自己的作品也能被考慮。放工回家，趙就開始不斷研究作品應該怎樣設計。她說做設計時十分專注，完全不會覺得辛苦，「做到凌晨3點就常有，有次唔覺唔覺已經5點半，我7點半就要返工，完全無睡過，沖個涼就去返工。」

功夫不負有心人，趙的作品最終拔得頭籌，在「比稿」中脫穎而出，說起這段「年輕氣盛」故事，她仍面帶笑意，「當時得知被選用係好開心的。」

趙于汶一早明白設計這一行本就是「服務型行業」，是商業與藝術、自由與束縛、客戶與設計師之間的平衡，「商業係一種框架，設計師要幫助客戶找到方式表達，展示其獨特故事。」（李澤彤攝）

「設計師要幫客戶找到表達方式 」

一步一個腳印，趙于汶的設計作品慢慢獲得了不少品牌的青睞，當中有初創、也有國際大牌、NGO，更有歌星、影星仰慕而來。趙的作品叫好也叫座，「商業得嚟又有獨特風味」——這源於她一早明白設計這一行本就是「服務型行業」，是商業與藝術、自由與束縛、客戶與設計師之間的平衡，「商業係一種框架，設計師要幫助客戶找到方式表達，展示其獨特故事。」

設計界「奧斯卡」的Red Dot Awards（紅點設計大獎），她奪了三次。這個由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立，每年吸引超過1萬件作品投稿參賽，得獎的作品可以獲得在德國Essen的紅點博物館展出作品以及參加頒獎典禮的機會。

2年前，老牌英資行太古集團找上了她，希望她可以為集團150周年做設計。趙于汶交出了令集團滿意的作品。（李澤彤攝）

踏遍太古檔案室兩年磨一劍

看似玄妙的一句話，卻是十分硬淨實在。2年前，老牌英資行太古集團找上了她，希望她可以為集團150周年做設計。一間150年的公司，涉及的行業從航空、藝術到飲品，里程碑式的事件也數量眾多，要如何表達呢？趙于汶沒有急躁，在走遍了太古的檔案室，與團隊慢慢細查歷史，她才慢慢找到了方向。

一年多的時間，工作室終於出品了最終定稿——古銅色為基調，打呔的商務人士、舉起望眼鏡的船員、拖著行李箱的空中服務員、手握可口可樂的青年還有手持小提琴的女士，將150年的歷史概括在其中，簡單明快。作品令這個150年歷史的大集團滿意，叮叮車、大型建築、紀念冊上都是她的作品。

趙于汶：夠中意就做落去

一晃十年過去，趙于汶也有了自己的工作室，有時工作得太晚，便會留在工作室樓上休息，熱情絲毫不見當年。她對於踏入這行感到幸運，在問她何處來的勇氣改旗易幟毅然轉行，她說若是一樣事，能夠堅持到凌晨3點仍然想要做下去，那麼便不要放棄，「因為夠中意，所以就繼續做落去。」