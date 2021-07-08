鼻咽癌早期如傷風感冒　藝人張達明及至流鼻血始求醫即確診

撰文： 廖文謙 最後更新日期： 2021-07-08 07:00

鼻咽癌屬香港常見的癌症之一，每年約有900宗新症，男女均有可能發病。有患者表示，患癌初期的症狀並不明顯，發現時癌細胞已擴散至身體其他部位，須承受電療和化療所帶來的副作用。他和專科醫生皆呼籲，市民應及早正視早期鼻咽癌的病徵症，並透過檢測方法去提高治療鼻咽癌的效果。

鼻咽癌陳先生（左）和藝人張達明（右），與臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌（中）提醒市民要留意早期鼻咽癌的病徵。（廖文謙攝）

張達明確診後跌至「人生嘅最低谷」

「抗癌勇士」，著名演員張達明同樣表示自己對鼻咽癌初期的症狀沒有為意。他在1997年早已出現鼻塞的情況，但當時以為只是普通的鼻敏感。及至2011年，他開始出現流鼻血和身體疲倦等情況，工作後求醫，始發現已罹患鼻咽癌。確診患癌後，張達明形容自己跌至「人生嘅最低谷」，既要憂心家庭和工作安排，又要承受化療和電療的痛苦。

陳先生（左）形容治療鼻咽癌的過程辛苦。（廖文謙）

陳先生：頸側有硬塊和鼻水帶血絲

另一名患者陳先生上年（2020年）10月確診鼻咽癌。他坦言患病開初已發現自己一邊的頸側有硬塊和鼻水帶血絲，但認為只是天氣乾燥和感冒的緣故，加上沒有吸煙和喝酒習慣，因此覺得癌症「離我好遠」。及後陳先生兩邊的頸側皆有硬塊，他才向耳鼻喉科醫生求助，但癌細胞在檢查當時已擴散至淋巴組織及骶骨。由發現病徵到確診鼻咽癌，歷時只是短短的一個月。

陳先生之後接受6次化療和約7星期的電療，過程中忍受不同程度的副作用，如吞嚥困難和脫髮等，過程之艱辛令他覺得「好辛苦」。即使他最終成功抗癌，仍要定期服食口服化療藥物。他呼籲大家不要輕視身體的異常情況，以免病況延續和惡化。

早期病徵難察覺 確診時已屬中晚期

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌指，鼻咽癌早期的症狀較為不明顯，亦與一般感冒和鼻敏感等上呼吸道疾病的病徵相若，如鼻塞和耳鳴，因此患者往往未能意識到已患上鼻咽癌，及至確診時癌症可能已屆中晚期。他表示，若然相關的症狀持續約兩個星期，並出現面癱及重影等惡化的情況，就應盡快向醫生求診。

謝醫生表示，現時對鼻咽癌的診斷方法除內窺鏡檢查之外，亦有早期鼻咽癌的DNA檢測。這種檢測方式能夠檢測到體積較小的腫瘤，透過技術更可將準確度提升至9成。他表示，EB病毒的DNA檢測在香港頗為普遍，不少醫院和診所均有提供這種檢測方式，其中的收費亦未算非常高昂，因此建議市民在出現相關病症時宜盡快做檢測。