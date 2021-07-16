新冠肺炎．最新｜四日內兩度零確診　疫苗接種率破四成

撰文：歐陽德浩 袁澍 李恩慈 鄭翠碧
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本港周四（15日）沒有新增新冠肺炎確診個案，是相隔2日後再度零確診，亦是連續4日本地零確診。日前確診的機場搬運工，其密切接觸者暫未發現新個案。
此外，政府公布截至周四晚上，已有273.1萬人接種至少一劑新冠疫苗，即佔12歲以上人口的40%。

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