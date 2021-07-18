媽媽曾只懂責罵子女　上課程改進親子關係　學懂處理負面情緒

東華三院何玉清教育心理服務中心於2019年起推出親子之間的相處與溝通課程，有照顧幼兒的家長表示，曾經只會以責備的方式來應對發脾氣的子女，終於在透過情緒啟導相關的課程，學懂如何處理自己與孩子的負面情緒，從而讓雙方的關係更加理想。



該課程的成效研究分享會於今日在香港基督教家庭服務中心舉辦。（廖文謙攝）

該計劃免費向約200名育有3至6歲幼兒的家長，提供情緒支援及親子相處的課程。課程的內容主要教授家長腦科學方面的知識、抒發自身壓力的方法，以及與孩子溝通的技巧，並透過角色扮演及個人分享等形式，讓家長學習如何處理自身及幼兒的負面情緒。

教育心理學家唐瑩（右二）表示，參加課程的家長以母親居多，但亦有父親及祖父母來參加該課程。（廖文謙攝）

「覺得我同佢（子女）之間好似朋友咁」

課程的參加者之一，育有一名約4歲兒子及約2歲女兒的Carol坦言，以往當面對孩子傷心或生氣的時候會「好忟憎」，只懂得不停責罵和埋怨，而子女聽到後亦感到不開心，這種情況在疫情下更加明顯。然而，上了課程後，Carol開始嘗試了解孩子傷心的原因，並學會提早察覺自己與孩子的負面情緒。她表示，與子女比以往更懂得面對及接納負面的情緒，雙方的關係亦因而改進了不少。Carol坦形容目前「覺得我同佢（子女）之間好似朋友咁」。

另一名家長，育有兩名女兒的阿晴則表示，以往孩子比較喜歡發脾氣，且發脾氣的時間可長達半小時以上，令她十分苦惱及不知如何應對。但透過在課程中學習不同的溝通技巧，她學會與女兒面對面對談，並找出女兒不開心的因由，從而讓女兒可以感受到媽媽的理解和明白。她表示，當女兒有了這個渠道去表達及宣洩負面的情緒後，哭喊的時間也逐漸縮短至數分鐘以內，而母女之間的距離亦有被拉近，孩子甚至「乜嘢都會同我講。」。

8月招募百位學前教育工作者

有份設計該課程的黃姑娘表示，計劃將於今年8月招募約100位學前教育工作者，包括教師、社工及心理學家等，並提供與課程相關的專業培訓，期望計劃於未來可擴展至更多的地區，惠及更多的家庭。