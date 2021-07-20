新冠肺炎．最新｜尚賢居住戶回港後染變種病毒　封區檢測無人確診

本港周一（19日）無確診個案，是連續42日本地零確診，另初步確診少於10宗，全屬輸入個案，其中一名由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子，於本港機場驗出對新冠病毒呈陽性，由於他赴美前曾在港居住，當時仍屬病毒潛伏期，謹慎起見當局昨晚圍封其曾入住的上環「尚賢居」，料今(20日)早上7時解封。患者早前已接種兩劑復必泰疫苗。



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封區檢測｜上環尚賢居完成強檢 約185人接受檢測 無人確診

【07:15】一名由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子，於香港機場驗出對新冠病毒呈陽性，謹慎起見當局遂決定圍封其住所，同廈住戶須接受病毒檢測。



政府早上7時發聲明，指已完成上環「受限區域」（即上環士丹頓街72號尚賢居）強制檢測行動，截至凌晨零時，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

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消息：27歲男子美國返港初步確診 涉變種病毒 上環尚賢居需封區