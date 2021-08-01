石湖墟淨水設施項目獲國際獎　2034年竣工　再造水供新界東北地區

發展局2009年起在工務工程項目推行「新工程合約」模式，提升合約管理效率，至今按此批出逾300項工程，合約總值逾1,600億元。其中，石湖墟淨水設施工程項目原址重建污水處理廠，首階段工程預計2024年左右完成，整項工程則於2034年完成。污水處擴建後將成為全港最大的三級污水處理設施，該項目連同發展局及多個工務部門，更在本年度「新工程合約」國際獎項中榮獲多個大獎。



發展局局長黃偉綸今日在網誌撰文稱，當局自2009年在工務工程項目試行「新工程合約」，至今按此批出超過300項工務工程。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸今日（1日）在網誌撰文稱，當局自2009年在工務工程項目試行「新工程合約」模式，他引述該局首席助理秘書長（工務）何英傑指，相比傳統工程合約，「新工程合約」模式積極提倡合約協作文化，透過合約機制，讓雙方共同管理和分擔風險，例如引入預早通報機制、及早商討及協調以降低風險等，幫助工程團隊有效地解決項目面對的挑戰，提升項目管理成效和成本效益。

石湖墟淨水設施工程項目，正正包括四份獨立土木及機電合約，全部均採用「新工程合約」模式。負責有關項目的渠務署高級工程師（污水工程）鍾正航指，工程項目充滿挑戰，例如要在運作中的污水處理廠施工，加上地下管線密布，還有突如其來的疫情，為物料付運及工人生產力帶來不穩定因素。而採用「新工程合約」，通過當中的協作模式及機制，可將問題一一解決，避免出現糾紛而影響工程進度。

石湖墟淨水設施工程項目，自2019年起原址重建污水處理廠，首階段工程預計2024年左右完成。（官方網頁）

釋出兩公頃公共空間 全港最大三級污水處理設施

黃偉綸稱，首階段工程預計2024年左右完成，整項工程則於2034年完成。擴建後的石湖墟淨水設施佔地約11.9公頃，將成為全港最大的三級污水處理設施，屆時經處理後的淨化水亦會加工成「再造水」，供新界東北部地區作沖廁及其他非飲用用途。



另外，淨水設施亦會加入不少綠化元素，以及釋出約兩公頃公共空間，建造包括觀鳥園、種植園、生態園、河畔步道等，分階段開放給公眾享用，而日後大部分污水處理設施均為密封式，並有除臭裝置。而該項目第一階段主體工程，則贏得本年度英國「新工程合約」國際獎項的「年度水利工程項目」大獎。