兩少年縱火燒中銀櫃員機　法官斥罔顧後果　判入教導所

兩名少年於去年在香港仔中銀自助銀行中心縱火，雖然火勢迅速被撲滅，但其中一名少年手腳被燒傷。二人早前承認縱火罪，法官今日(13日)判刑指，兩人有計劃地在凌晨縱火，如果沒有自動滅火器，後果不堪設想。法官斥他們罔顧後果，不負責任，但考慮到到報告建議及二人的年齡，兩人入教導所，兼要賠償1800元。判刑後，法官亦勸二人要做個守法的人，不要再犯法。



兩名被告為17歲温姓少年及劉偉昊（19歲），二人承認於2020年2月12日在香港仔華富邨的中銀自助銀行中心，用火損壞自動櫃員機、支票機及存鈔機。

首被告求情指 用錯誤方式發洩情緒

首被告求情指，自己用了錯誤方式發洩情緒，已明白行為邀進及暴力；次被告則指，明白行為愚蠢，日後會做個守法的人。

案情指，中銀一直是反修例運動示威者的針對目標，但事發當日並無大規模示威發生。當日凌晨，兩被告換上黑衣及戴上口罩，進入香港仔華富邨的中銀自助銀行中心，温向中心內的機器淋白電油，劉則手持一個氣罐。温放火燒銀行中心，但觸發花灑系統，系統數秒後將火撲滅。

兩名被告事後被捕，首被告在警誡下承認犯案，又稱雙手及雙腳被火燒傷。事件中，中銀自動櫃員機、支票機及存鈔機被火損毀，修理費用為逾63萬，大部分款項由保險支付。

案件編號：DCCC724、726/2020