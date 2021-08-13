涉開車撞警車　司機被判囚8星期 乘客管有改裝雨傘判監8個月

有市民於去年4月在港鐵太子站外，舉行「8．31」紀念活動。兩名男子在車上遭警員截查時，將私家車撞向警車。兩名男子在現場被捕，警員並在私家車車尾箱發現改裝雨傘。經審訊後，司機被裁定阻差辦公及危險駕駛罪成，乘客則被裁定管有攻擊性武器罪成。香淑嫻裁判官今(13日）在西九龍法院直斥男乘客毫無悔意，但考慮到其未婚妻近日流產，酌情扣減至囚8個月。另男司機則被判囚8星期，停牌6個月。



本案兩名被告分別為陳棟材（28歲，報稱文員）及曾焌熙（29歲，報稱無業），同被控於2020年4月30日，在洗衣街與山東街交界，故意阻撓高級督察高國權、警員秦偉明及警員林浩翔。陳另被控同日在道路上危險駕駛一輛私家車。曾則另被控攜有一把帶有可拆除金屬杆的可伸縮雨傘。

次被告現經營網上電台 未婚妻於上月流產

辯方為首被告陳棟材求情時指，本案嚴重性較低，當日非特別日子，陳當時亦沒有受酒精影響，案發歷時只有數秒。另指陳有良好的人格，其上司、家人都支持其更生。

至於曾焌熙，辯方指出他現經營網上電台，收入不穩定，主要依靠觀眾募捐，月入約1萬。曾的父親於前年尾因癌症病逝，母親則年邁且患有抑鬱症。辯方又指，曾被捕的地方並不接近示威現場，涉案改裝雨傘本質上並非攻擊性武器，殺傷力相比刀、雙節棍等較為低。辯方另透露，曾的未婚妻於上月流產，望法庭能輕判。

裁判官指涉案改裝雨傘 具嚴重殺傷力

裁判官判刑時指，陳的背景報告正面，在還押期間亦有深切反省，終就阻差辦公及危險駕駛兩罪判其囚8星期。陳另須停牌6個月，並自費報讀駕駛改進課程。

此外，裁判官認為曾毫無悔意，雖然改裝雨傘在案發時未有展示，而是收藏在車尾箱，但若用以攻擊他人亦具有嚴重殺傷力，終以9個月為量刑起點，考慮到曾的未婚妻近期流產，基於人道立場，酌情扣減1個月至囚8個月。辯方隨即申請保釋等候上訴，惟遭裁判官拒絕。

案件編號：WKCC3790/ 2020