私隱專員公署推人工智能指引　供各大機構參考　加強保障市民私隱

人工智能應用日漸普及，私隱公署今日（18日）發布《開發及使用人工智能道德標準指引》，在道德原則、實務操作上提出多項建議，供機構參考。私隱專員鍾麗玲認為，人工智能的發展潛力大，但風險同樣不能忽視，至於會否就此立法規管，她認為仍有爭議性，目前未見到立法的逼切性。



私隱專員鍾麗玲稱，人工智能的應用在香港日漸普及，道德風險不容忽視。（梁鵬威攝）

鍾麗玲：面容及語音識別道德風險不容忽視

私隱專員鍾麗玲稱，人工智能的應用在香港日漸普及，包括面容識別、語音識別、聊天機械人等，所涉及的私隱、道德風險不容忽視，而目前世界各地就如何規管人工智能，尚未有共識，公署期望透過推出指引，協助機構在開發、使用人工智能時，遵從《私隱條例》規定，同時合乎良好數據道德標準。

她又稱，期望指引配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，促進香港成為區內創科中心、世界級的智慧城市。

環球事務及研究總監張健康提到，實務指引涵蓋四個主要範疇。（梁鵬威攝）

《指引》涉七原則及四範疇

《指引》列出七項人工智能道德原則，包括問責、公平、透明度與可解釋性、數據私隱等。至於針對實際操作，環球事務及研究總監張健康提到，實務指引涵蓋四個主要範疇，分別是制定人工智能策略及管治、進行風險評估及人為監督、實行人工智能模型的開發及人工智能系統的管理，及促進與持份者的溝通、交流。

對於會否就此立法規管，鍾麗玲認為仍有爭議性，目前未見到相關逼切性。（梁鵬威攝）

雖未立法規管 但企業失當可干犯私隱條例

對於會否就此立法，鍾麗玲認為仍有爭議性，直言即使在歐洲，不同政府有不同做法，目前未見到立法規管的逼切性，形容人工智能發展潛力大，「規管啲咩？邊一方面要規管？規管到去邊？社會係未有共識」，未來會繼續留意其他國家發展。



鍾麗玲補充，雖然指引沒附加罰則，若企業不遵守指引，有機會干犯保障私隱原則、私隱條例，公署亦會視乎實際情況，決定需否展開調查。

私隱公署今日（18日）發布《開發及使用人工智能道德標準指引》（梁鵬威攝）

中電、港燈客戶資料系統符國際準則

政府修訂《個人資料（私隱）條例》，現正在立法會審議，鍾麗玲說一旦通過，公署便會立即實施，相信可回應市民的訴求，並加強保障私隱，公署一直進行準備工作，並適時向立法會交代。

另外，公署今日亦就中電、港燈的客戶個人資料系統發表視察報告，認為兩間公司的客戶個人資料系統保安措施，符合國際準則，惟公署建議兩間公司可更新內部系統，追查員工的完整數碼足跡，以有效偵測任何不當使用個人資料的行為。