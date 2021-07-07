乳癌基金會推治療乳癌新藥資助計劃　助初期病患減低復發機會

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-07-07 18:52

乳癌是香港女性頭號癌症，在過去25年間確診的個案激增4倍，更是女性患癌死亡率第三位。現時每14名婦女中，便有一人有機會患上乳癌，而癌症的復發情況最令人關注。一項研究顯示，新藥奈拉替尼（Nerlynx）能有效降低初期病患5年相對復發風險達42％，並降低8年間相對死亡風險51％。香港乳癌基金會聯同藥廠今日（7日）推出「Nerlynx®乳癌患者資助計劃」，計劃適合使用新藥而正在接受乳癌治療的患者，最高可獲12萬元資助。

香港乳癌基金會聯同藥廠今日（7日）推出「Nerlynx®乳癌患者資助計劃」，計劃適合使用新藥，正在接受乳癌治療的患者，最高可獲12萬元資助。（乳癌基金會提供圖片）

乳癌的治療方法主要為手術切除、放射和藥物等。當中，HER2陽性乳癌對比其他乳癌類型，更具侵略性，現時有約有五分一患者為此類型。香港乳癌基金會管治委員會成員邱振中醫生指出，HER2陽性乳癌患者的癌細胞比一般生長得快及其特性為「延遲復發」，故患者需要接受長期的監測。

香港乳癌基金會管治委員會成員邱振中醫生指出，HER2陽性乳癌患者的癌細胞比一般生長得快及其特性為「延遲復發」，故患者需要接受長期的監測，而新藥有效減低初期病患的復發風險。 （乳癌基金會提供圖片）

邱振中引述大型第三期臨床研究指，有31%的HER2陽性乳癌患者，即使在接受HER2標靶治療（ 曲妥珠單抗）後 ，仍有很大機會在10年內復發，癌細胞更有機會擴散到其他部位，當中以腦部、骨骼、肺部最常見，而新藥奈拉替尼（Nerlynx）則可減低初期病患42％的復發風險及51％的死亡風險。

奈拉替尼（Nerlynx）於去年正式加入藥物名冊，這種新藥則能有效降低乳癌復發的情況。邱振中解釋，奈拉替尼（Nerlynx）是一種小分子的標靶治療藥口服藥，能深入細胞內部運作，而其不可逆轉的特性，使反應持續的時間較長，能減低復發機會。

值得留意的是，新藥適用於用藥前一年完成含曲妥珠單抗輔助治療的患者，並在其後一年持續服用新藥，以強化延伸輔助治療。可是，在用藥途中，會有腹瀉、皮膚敏感及胃口變差等副作用，故建議患者在首周先服用3粒藥，待身體適應後，再慢慢增加藥物份量。

香港乳癌基金會顧問理事會成員鍾麗芳認為，新藥是一個十分適切對付HER2陽性乳癌的藥物，且能減少他們日後復發的機會。資助計劃讓有需要的患者毋須擔心經濟上的負擔。（乳癌基金會提供圖片）

香港乳癌基金會顧問理事會成員鍾麗芳認為，新藥是一個十分適切對付HER2陽性乳癌的藥物，且能減少他們日後復發的機會。她明白長期的藥物療程，對部份患者是龐大的醫療開支，故推出計劃，讓有需要的患者毋須擔心經濟上的負擔。

「Nerlynx®乳癌患者資助計劃」於今日起至明年6月30日接受報名，計劃旨在為正在私家醫院及診所接受服務的乳癌患者，成功通過經濟審查的合資格申請者，可獲得為期一年、最高可獲12萬元資助，名額為25人，先到先得。