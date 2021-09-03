電腦銷售員巴士上摸前座女乘客胸　逃走時傷及休班女警　認罪候判

電腦銷售員涉嫌在巴士觸碰前座的女乘客胸部，車上一名休班女警得知後即上前協助，卻遭拖行至巴士下層，令其肋骨骨折受傷。銷售員雖逃走成功，但終被警方尋回並拘捕。他今(3日)在東區法院承認非禮等罪，裁判官指案情嚴重，把案押後至9月16日判刑以候其背景報告。



案發時違反守行為令

被告謝嘉豪(32歲，電腦銷售員)，承認一項非禮及一項對他人身體加以嚴重傷害罪，指他於2021年6月4日，在西營盤皇后大道西262號外的一輛巴士非禮女子X；及於同日在薄扶林道香港大學西閘外的巴士上，非法及惡意傷害女子韓婉芬。

控方透露，被告去年曾涉非禮罪行被判簽保守行為一年，他犯本案時違反該案的簽保守行為令。

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女事主對質即連聲道歉

案情指，女事主X當日坐巴士上層窗口位置，途中突覺被人從後觸碰胸部數次，遂向後望，並見被告坐在其後，便與被告對質並表示要報警，被告則不斷道歉。這時，同車的休班女警長韓婉芬上前協助女事主，巴士車長得知事件後亦把車停下，準備等警員到場。

惟被告卻突然站起身並逃走，韓雖捉着被告，卻遭他扯落樓梯受傷，包括肋骨骨折等。被告成功逃走後，警員經調查後終將他拘捕，被告警誡下承認曾非禮X，但對傷人一事則保持緘默。

案件編號：ESCC 1214/2021