憶在沙特工作的日子　醫院設計營運已見前衛、高瞻遠矚

近年本港不少醫院面臨重建，以加大承載量去應付龐大的醫療服務需求。有沒有想像過，中東的醫院在落成之初已早作規劃，不但可省卻拆卸重建的龐大工序，更可用快捷及節省成本的方式去增加醫院服務容量？

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



80年代畢業後加入政府工程部門，有幸獲得獎學金到倫敦顧問公司工作一年，期間獲派往沙特阿拉伯參與新建醫院項目，那次大膽地外闖、再外闖，令筆者對這陌生中東國家有截然不同的體會。

籌建沙特新醫院員工如聯合國

當年公司在沙特阿拉伯最大的工業城市朱拜勒接下一間新醫院顧問工作，政府建成醫院後，交由顧問全權負責後續工作，即上至招聘員工，包括院長及醫生等醫護人士、清潔承辦商，下至整個醫院的營運，如會計、電腦系統開發及設施保養等，均由顧問一條龍包辦，與今日外判服務相似，但在昔日是嶄新又另類的概念。它其中一項特別之處是公司在全球進行招聘，記得當時院長是加拿大人，有英籍和菲律賓籍護士，電腦系統則由印度裔人士包辦，亦有來自孟加拉、也門及埃及同事，一間醫院猶如聯合國，相當有趣。

「核心式醫院設計」方便日後擴建

除了醫院營運，沙特採用的建築技術亦令人大開眼界，現時港府大力推動的組裝合成建築技術，當年已見雛形。有醫院以 「核心式醫院設計」(Nucleus Hospital design)建成，參考英國先進建築技術，即建築物以井字型標準模塊方式連接，並向外伸延，大樓只高2層，設計時早已預留擴建空間，如在機電及排水設施預先留下將來接駁位置，即在醫院落成之初，已為數十年後的橫向擴建工程做好準備，可見當年城市及醫院設計者已有高瞻遠矚的眼光。

本港醫院時有因服務需求增加要拆卸重建。圖為廣華醫院重建工程地盤。

其實香港也有醫院有類似設計，如將醫院頂層預留空間位置加建，想必當局在興建醫院時已作出規劃考量，故在需求增加時可省卻更多建築時間及功夫，可惜尚未算廣泛採用，當然，每個院址的橫向或往上發展都會有不同限制。

也說說在當地的生活體會，初到伊斯蘭國度著實不習慣，每早總被由四方八面傳來的「晨禮」喚拜聲弄醒，幸好聲音不吵耳，反像悠揚詠嘆調子，亦逐漸習慣，但當地禮教則要格外留神，若違規隨時有機會被宗教警察警告，甚至逮捕。如當地不少場所嚴分男女，游泳需前往男女分開的泳灘，若是男女朋友則沒機會一同暢泳了。但能置身在水清沙幼、非常美麗的波斯灣灘上足以令人難忘！

外地工作經驗終生受用

至於在英國工作也有不適應的時候，如經常遇上聽不懂的本地笑話，亦不習慣其下午茶文化，但後來發現那是個融入當地和訓練頭腦及表達能力的好機會。有些事情自己若非親身經歷便不會有體會，跌撞過才知道疼，走過冤枉路才長知識。因此，讀萬卷書不如行萬里路著實沒錯，尤其年輕人更要珍惜能往國外或國內去闖闖的機會，那是無論如何努力苦讀都不能獲得的珍貴人生歷練，亦是終生受用、給自己最好的禮物。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

