壹傳媒要求取回文件案　集團行政總監准多42天檢視資料

警方去年8月進入壹傳媒大樓搜證，並檢走多項文件。壹傳媒集團創辦人黎智英和時任行政總監黃偉強等則入稟，要求警方歸還涉及新聞材料及「法律專業保密權」的資料，獲法庭下令警方將所有資料交由雙方共同審視。黃偉強今(10日)向法庭申請，要求給予另外6個月以檢視資料。惟法官聽取陳詞後，只批准42天寬限。



黃聲稱尚有5項資料未讀取

是次提出延期申請的時任壹傳媒行政總監黃偉強，因尚有5項資料尚未檢視，而申請延期6個月。

惟代表被告警務處處長的律政司回應指，黃偉強已給予足夠時間處理，案中其他原告已完成檢閱程序。律政司的代表又指，黃偉強涉及的欺詐案將於本年12月在區域法院再訊，並於明年2月進行預審，若批准黃偉強延期6個月，或影響該審訊。

官稱上次已表明是最後機會

法官聽取陳詞後指，是次為黃偉強第六次申請延期，上次聆訊批准延期21天，已表明是最後機會，未能給理解為何再需延期6個月，以檢視餘下5項資料，且黃偉強的身體已康復，不影響他檢視資料。

法官最終不批准延期6個月，但批准黃獲42天寬限。法官並頒令，黃須付辯方是次訟費。法官亦頒令，黃須在限期前完成相關檢視，否則其申索或會被判敗訴。

案件編號： HCMP 1222/2020