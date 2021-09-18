新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　本地清零增至31日

衞生防護中心昨日（17日）公佈三宗新冠肺炎輸入個案，患者分別由卡塔爾、德國及阿聯酋抵港，帶有L452R變異病毒株，三人均已接種疫苗，累計增至12,153宗。昨初步確診少於5宗。



本港自8月17日錄得一宗本地感染源頭不明個案以來，再未有新增本地個案，連續31日本地清零。截至昨日12歲及以上人口的接種疫苗比率，緩慢升至65.1%，政府專家顧問許樹昌表示，目前只可維持清零政策，除非接種比率升至八、九成，才有條件改為「與病毒共存」策略。



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