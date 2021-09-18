新冠肺炎．最新｜增5宗確診全屬輸入均打齊針　本地清零增至31日

衞生防護中心今日（18日）公布，新增5宗新冠肺炎輸入個案，累計增至12,158宗。患者分別由卡塔爾、美國、印度及菲律賓抵港，涉及四女一男，全部五人均已接種兩劑疫苗。五人均帶有L452R變種病毒株，無病徵。另外，今日初步確診個案少於5宗。



本港自8月17日錄得一宗本地感染源頭不明個案以來，再未有新增本地個案，連續31日本地清零。截至昨日12歲及以上人口的接種疫苗比率，緩慢升至65.1%，政府專家顧問許樹昌表示，目前只可維持清零政策，除非接種比率升至八、九成，才有條件改為「與病毒共存」策略。



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【14:29】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心正調查5宗新增確診個案，至今本港累計12,158宗個案，全部為輸入個案。過去14天（9月4日至17日）累計報告40宗，全屬輸入個案。

新冠疫苗｜過敏診所本月底完成未打針病人評估 每月仍有過千轉介

【11:37】本港新冠疫苗接種計劃開展逾半年，醫院管理局早前設立「疫苗過敏安全診所」，為有敏感史的市民評估是否適合打針，惟早前有病人投訴要排到2028年底才獲診症。



新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（18日）指，目前累積輪候個案已紓緩不少，希望本月底可完成為尚未接種疫苗但有過敏病史病人評估；而打第一針後出現不良反應的病人，則「希望好快可以睇到」。他又指，近日轉介數字雖減少，但一日仍有數十個，「一個月都成千個，會積極同醫生同事解決問題」。

市民搶外傭竹篙灣名額感折磨 羅致光︰想像自己係佢哋都發惡夢

【10:32】港府昨晚（17日）公布，明日（19日）起暫停接受竹篙灣檢疫中心外傭預約，以檢視預約流程及後勤安排。勞工及褔利局長羅致光今日（18日）解釋，明白每日9時要準時「搶位」壓力相當大，僅50個名額成功率低，並同意有人指是折磨：「想像自己係佢哋（預約人士）都發惡夢，係相當大挑戰」。



然而他指，外傭來港確診率高，如每日開放更多名額，或觸發航班熔斷機制，「隨時訂機票無咗，仲失晒預算」。因此他強調，每日50個名額不會更改。羅致光又指，目前手頭上至少有兩間酒店正在洽談，首要考慮是否符合檢疫酒店要求，包括通風系統等。

竹篙灣外傭檢疫逐日搶房周日煞停 改制前最後一天50房3分鐘搶完

【09:43】當局開放竹篙灣800房間作外傭檢疫中心，連日搶預訂房間安排折騰市民及外傭中介。勞福局昨晚（17日）公布，周日起（19日）將煞停逐日接受預約的情況，稍後檢視流程再公布預約。



今日（18日）變相是最後一天，採用逐日搶檢疫房間安排，檢疫房空缺繼續一房難求。《香港01》記者實測，即使早在8時40分開始排隊，成功在9時開放預約時間進入網站，仍然未能成功預約，50個名額僅3分鐘內已額滿，無法再進入填寫資料的預約版面，比起對上兩次預約更踴躍。

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