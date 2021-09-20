鰥夫與寡婦相戀後患情緒病　不滿被罵黐線將對方殺死　認誤殺候判

鰥夫與寡婦相戀，鰥夫不久後卻出現精神症狀，且變得情緒不穩，後更被診斷患上混合焦慮抑鬱症，並一度在青山醫院留醫，惟他出院當天，卻在寡婦家把對方殺死。鰥夫被捕後稱因被罵「黐線」，盛怒下行兇。他今(20日)在高等法院承認誤殺罪，法官把案押後至11月4日判刑，以候被告的精神及感化報告。



被告林國榮，58歲，任職電工。原被控於2019年9月9日，在港謀殺女子蔣小英(42歲)。他否認謀殺罪，但承認誤殺罪，獲控方接納。

被告與蔣均先後喪偶

案情指，被告喪偶後，和兩名兒子在屯門友愛邨一單位同住。女死者蔣小英在內地出生，2003年與第二任丈夫結婚後，於2009年連同她與第一任丈夫所生的女兒移居香港，並居於屯門安定邨一單位。

蔣的第二任丈夫於2015年因病去世，其女兒亦於2018年返回內地讀書。蔣和被告於2018年認識，並成為情侶。

被告進行心臟手術後情緒變得不穩

於2019年5月，被告出現精神問題，包括失眠、胃口差和情緒低落。此外，被告於同年6 月曾進行心臟手術，其兒子發現被告在手術後，其情緒變得不穩。

被告之後向屯門醫院求助，並於同年8月3日至22日在青山醫院留醫，被診斷患上混合焦慮抑鬱症。由於他的情況改善，他於9月9日出院。

蔣曾向友人表示想與被告分手

蔣不滿被告出現情緒問題後變得自私，曾向友人表示想和被告分手。她在被告出院當天兩人曾見面，再一同到蔣於安定邨的單位，被告同日在單位內殺死蔣。

未有上班被發現躺屍家中

蔣的女親友翌日得知蔣未有上班，因擔心遂往蔣的單位查看，發現蔣躺在床上，雙眼被眼罩蓋著。救護員到達後證實蔣已死。法醫則指，蔣的死因為向頸部施加壓力所致。

被告疑服食過量藥物被送院

被告亦因懷疑服食過量藥物被送至屯門醫院，之後轉送青山醫院。他於同月13日被捕，並在錄影會面稱，被告在單位時問蔣為何對他的脾氣變得不同，蔣指他「黐線」，令他大怒。

兩人因此起爭執，蔣腳踢他，又咬他胸口。被告則用左手從後勒蔣的頸，直至對方未有反應。他把蔣放在床上，又用膠紙貼在蔣的眼、口和鼻。被告則把向家人和朋友道歉的字句，寫在紙上。

案件編號：HCCC253/2020