滅火筒化身測試工具　助印尼建隔離病房　創意技術兼備

有沒有想過滅火筒也可以用作測試隔離病房效能的工具？如此原始的測試方式在香港或許難以想像，但十多年前在經濟尚未十分發達的印尼，不但興建隔離病房要考慮省錢，連進行測試亦要花盡腦筋以較相宜就地取材的方式進行，但這種因地制宜的建築經驗，亦成為筆者多年工程師生涯難忘又寶貴的一章。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



上文提到筆者2011年時獲世界衞生組織及聯合國項目事務署邀請，以專家顧問身份到禽流感肆虐的印尼協助興建隔離病房設施，花大半年建成約五、六十間高規格隔離病房，落成後需進行測試確保其通風系統符合標準。

二氧化碳測試隔離病房防「漏氣」

筆者在香港已有多年興建醫院經驗，一般測試換氣量需用上特別專用氣體，及試驗房病是否有「漏氣」。但當時印尼難以找到這些測試氣體，最終想到使用較容易獲得的二氧化碳作測試，如室內人數不變而病房沒有漏氣，房內外的二氧化碳含量理應不會有太大變化。

不過，難題又來了，要如何適切取得二氧化碳供應？筆者想了又想，終想出使用裝有二氧化碳的滅火器作為測試工具，並和當地工程師以此非一般模式成功完成試驗，連前來驗收病房的世衞人員亦驚嘆此方法充滿創意。

那趟旅程不但獲得寶貴的創意建造經驗及能夠發揮所長，又可與世界各地工程人員交流、透過創造力去解決難題，是在本地工作未必能得到的體會，亦帶來更大滿足感。今時今日香港工程師不乏往外闖的機會，事實上本港工程師學會已早與二十多個國家與地區專業組織就工程師專業簽訂資格互認協議，若符合特定條件及要求，工程師可獲當地政府認可就能夠在地工作。

年輕工程師應把握機會外闖吸收經驗

筆者認為，年輕工程師應把握、甚至主動尋找外地及往國內工作機會，本港技術絕對不比其他地區工程界遜色，只要有自信加上決心，香港工程師亦想必能在世界舞台佔一重要席位或至獨當一面。

當年印尼之旅除了在工作上大有得著，當地具創意的建屋方法亦令人大開眼界。筆者獲長居雅加達的加拿大籍工程師邀請，到其居住的市中心獨立屋作客，但首都建屋密集，鮮有機會規劃建成高質獨立屋，筆者隨工程師回家時，車輛更駛進一幢高樓大廈，正感到疑惑、莫明其妙之際，想不到大樓天台竟別有洞天。

獨立屋興建在摩天大廈天台上

原來數以十間獨立屋興建在多幢相連的摩天大廈天台上，若非親身到訪，難以想像該擁有花園及泳池等設施的兩層高屋群，竟座落於的十多、二十層高的大廈天台之上，有若小鎮的規模。據知因市中心密集，地面交通擁擠及有汽車排放污染問題，有人想出在天台平台空間外再度興建房屋，空氣質素較好，亦有較為周全管理，故出現此類天際獨立屋村，令人嘆為觀止。

筆者早前就這想過類似在香港尋找合適建平台建樓的可行性，亦同樣見到近期也曾有人建議在香港現有貨櫃碼頭加建平台並在上面建屋，雖不是百分百等同印尼的情況，但又是否可以此作借鏡呢？

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

