屯門醫院嬰屍未解剖已送食環署處理　醫生：解剖可了解遺傳問題

屯門醫院25周嬰兒胎死腹中，家屬同意解剖調查，但醫院卻未解剖便將遺體直送食物環境衞生署處理。有公立醫院婦產科部門主管表示，醫院遺漏解剖罕見，解剖目的是了解死因，可以得知遺體結構上的變化，院方亦會抽取遺體及母親血液、胎盤等化驗，「如果解剖搵到線索，可以引證到遺傳學問題......解剖可以互相印證返相輔相成」，不過他說：「本身外觀無問題，超聲波無問題，淨係靠解剖搵到（死因）就好少。」有病人組織批評，院方輕率處理嬰屍，對遺體及家人有欠尊重。



屯門醫院已約見產婦及家屬解釋事件及致歉，醫護團隊會繼續密切跟進產婦情況，提供適切治療及協助。（資料圖片）

醫生查無解剖報告始揭發遺失 情況罕見

25周嬰孩胎死腹中，屯門醫院本月初為孕婦引產，醫生為產婦及嬰屍抽血、照X光、化驗胎盤及檢查染色體等了解死因，家屬亦同意為嬰兒解剖。不過產婦本月中產後檢查時，醫生在臨床醫療管理系統未能找到嬰屍解剖報告，追查才發現當日引產後未有將嬰屍送往解剖。據了解，屍體直送到食環署處置。

廣華醫院婦產科部門主管劉偉霖稱，醫院遺漏解剖情況罕見，解剖有助了解屍體結構上的變化，提供更多死因證據，院方亦會抽取媽媽血液了解有無糖尿病等隱性疾病、X光檢驗就可以得悉嬰孩骨質問題、驗胎盤可以知染色體有無異常，「如果解剖搵到線索，可以引證到遺傳學問題......解剖可以互相印證返相輔相成。」

有關嬰屍未做解剖，對夫婦預備下一胎有無問題，劉偉霖稱院方雖然無解剖，但亦有抽取胎盤、血液等資料，「資料都幾多下，解剖多數未必搵到原因」，而且若產前超聲波已發現胎兒異常，解剖就較為重要，但「本身外觀無問題，超聲波無問題，淨係靠解剖搵到（死因）就好少」，如果發現有先天隱性遺傳病變，爸媽都是隱性人士，第二胎再胎死腹中的比率就是四分之一，再懷孕時可以抽胎水及早診斷，有必要時需要考慮終止懷孕。

病人組織批評醫院輕率處理嬰屍

香港每1,000名孕婦，就有兩至三宗胎死腹中個案，劉偉霖指出超過九成的個案死因未明，部份死因較清晰，包括胎盤剝落、重型甲型地中海貧血症或愛德華氏綜合症等，「除非搵到特別遺傳病，搵唔到特別原因......臨床發現第二胎再有咁不幸事故機會好低，好大機會係無嘢。」

劉偉霖解釋，當家屬同意為嬰屍解剖，醫生便會聯絡醫院病理部及殮房，他不評論是次個案，又稱有關機制交由醫院檢視。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，醫院輕率處理嬰屍，對遺體及家屬意願有欠尊重，亦可能影響死因判斷，質疑院內溝通有問題，促請醫院認真調查、加強培訓。